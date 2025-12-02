Leapmotor protagonista a novembre 2025 in Italia

Leapmotor, giovane marchio specializzato nella mobilità elettrica e presente in Italia tramite la joint venture Leapmotor International guidata da Stellantis, ha raggiunto a novembre il miglior risultato dalla sua introduzione sul mercato nazionale. Secondo i dati Dataforce, il brand ha totalizzato 2.211 immatricolazioni, equivalenti all’1,8% della quota complessiva e a un significativo 3% nel segmento dei clienti privati.

“Un traguardo di rilievo, considerando che Leapmotor opera in Italia da appena un anno e ha mostrato una crescita continua negli ultimi mesi”, ha dichiarato Federico Scopelliti, Country Manager di Leapmotor Italia.

La progressione più significativa riguarda il mercato dei veicoli elettrici, dove il brand ha conquistato a novembre il 14,4% di quota, posizionandosi al secondo posto assoluto dopo un incremento costante dall’inizio dell’anno. Identico piazzamento è stato registrato tra i privati, con una quota del 17,4%.

Tra i modelli spicca la T03, che si conferma la seconda elettrica più venduta in Italia. Ottimo debutto anche per la nuova B10, che ha già ottenuto il primo posto tra i C-SUV nel canale privati e il secondo nel segmento dei C-SUV elettrici, raggiungendo una quota del 10,4%. Il terzo modello del marchio, la C10, ha registrato il secondo posto tra i D-SUV elettrici destinati ai privati, con una quota del 18,1%.

I risultati cumulati dei primi undici mesi confermano la rapida affermazione del brand: Leapmotor ha totalizzato il 5,6% della quota nel mercato BEV, posizionandosi al quarto posto tra i marchi elettrici in Italia, un risultato notevole considerando la sua recente introduzione. L’azienda punta a raggiungere il podio nel segmento full electric entro la fine dell’anno, mentre tra i privati ha già conquistato il terzo posto con una quota del 10%.

Sul fronte dei singoli modelli, la T03 continua a distinguersi: da gennaio a novembre ha consolidato il secondo posto tra le city car elettriche, arrivando a detenere il 27,9% della quota di mercato. Questi numeri testimoniano l’ottima accoglienza del marchio, la competitività dei suoi prodotti e la sua crescita costante in un mercato elettrico in forte evoluzione.