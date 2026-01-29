Nuova Citroën C1: ecco come sarà la vettura da meno di 15.000 euro che avrà una gemella Fiat

Nuova Citroën C1 è una delle vetture di cui si sta parlando di più in queste ultime settimane quando si pensa al futuro della casa francese di Stellantis. Infatti è stato lo stesso numero uno del brand Xavier Chardon ad ammettere che visto il favore dell’Europa per le E-Car, parenti strette deiie kei-car giapponesi, anche il marchio di Stellantis potrebbe portare sul mercato una vettura compatta da meno di 15 mila euro.

Nuova Citroën C1: la vettura costerà molto meno di 15 mila euro e avrà una gemella Fiat

Subito il pensiero è andato ad una nuova Citroën C1 che potrebbe dunque diventare la nuova entry level del marchio di Stellantis. Questa auto con buonissima probabilità avrà anche una gemella Fiat. Ricordiamo che le E-Car costeranno poco in quanto l’Unione Europea per queste auto ha previsto tutta una serie di agevolazioni. Ad esempio non sarà necessario adottare tutti gli ADAS che invece saranno obbligatori per tutte le altre auto e questo contribuirà a mantere i prezzi di partenza piuttosto bassi. Si andrà ben al di sotto dei famosi 15 mila euro di cui vi parlavano in precedenza.

La futura city car, che qui vi mostriamo in un recente render pubblicato dal sito francese Auto-moto.com, avrà una lunghezza massima di circa 3,5 metri e si ispirerà al concetto delle kei car giapponesi, veicoli compatti regolati da norme specifiche su dimensioni, motorizzazioni e livelli di potenza. È plausibile che i nuovi modelli firmati Fiat e Citroën possano adottare soluzioni tecnologiche sviluppate da Leapmotor, sfruttandone le competenze nel campo dell’elettrificazione e delle piattaforme compatte.

Al momento, tuttavia, non sono ancora emerse indicazioni ufficiali su una possibile data di lancio: il progetto sembra in fase di studio e sviluppo, rendendo prematuro ipotizzare tempi certi per l’arrivo sul mercato. Queste vetture si andrebbero a collocare nella gamma dei due brand rispettivamente sotto la Citroen C3 e la Fiat Panda. Quest’ultima proposta spesso in promozione a 10 mila euro in realtà ha un presso di partenza vicino ai 16 mila euro. Anche questo dovrebbe essere chiarito del futuro piano industriale di Stellantis che sarà svelato a metà 2026.