Nuova Alfa Romeo Duetto: con BottegaFuoriserie il suo ritorno è possibile

Nuova Alfa Romeo Duetto è un’ipotesi di cui spesso si torna a parlare quando si pensa al futuro della casa automobilistica del biscione. Del resto parliamo di una vettura molto amata che ha fatto la storia dello storico marchio milanese e dunque non stupisce che molti sognano il suo ritorno sia tra i fan del marchio che anche tra i semplici appassionati di auto.

Inedita ipotesi sul ritorno in strada di una nuova Alfa Romeo Duetto

Non stupisce nemmeno il fatto che puntualmente sul web appaiano render di designer indipendenti o semplici appassionati che provano ad immaginare quello che potrebbe essere il design di una nuova Alfa Romeo Duetto in caso di ritorno. E’ questo il caso del render che vi mostriamo in questo articolo realizzato dal creatore digitaler Dick van Stratum con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Si tratta di una ipotesi inedita molto interessante che immagina la vettura in chiave moderna con uno stile che però rispecchia per certi versi quello della storica vettura senza stravolgere la sua essenza.

Al momento un ritorno di una nuova Alfa Romeo Duetto nella gamma della casa automobilistica del biscione non è previsto. Ma si spera che grazie al nuovo programma BottegaFuoriserie questa vettura possa tornare in auge anche solo in versione estremamente limitata come avvenuto con la nuova Alfa Romeo 33 Stradale negli scorsi anni che come sappiamo è stata realizzata in appena 33 esemplari.

Del resto parliamo di un modello che non potrebbe essere più commercializzato in serie dato che si tratta ormai di una tipologia di auto di nicchia estrema improponibile per una produzione commerciale di massa. A tal proposito si vocifera che entro fine 2026 possa essere annunciato il secondo modello del nuovo programma del biscione. Chissà che non si tratti proprio di una nuova Alfa Romeo Duetto Spider. Al momento non è da escludere visto che in passato se ne era parlato.