Stellantis Melfi: dal 10 febbraio torna il turno di notte

Come vi avevamo anticipato nello scorso mese di dicembre lo stabilimento Stellantis Melfi dopo un 2025 abbastanza negativo torna a vedere la luce nel 2026. A partire dal prossimo 10 febbraio alcuni reparti della fabbrica tornano a lavorare anche di notte con il ritorno del terzo turno di produzione. La notizia che era trapelata già nei mesi scorsi è stata confermata ufficialmente dai sindacati nelle scorse ore come riporta la stampa locale. La notizia è stata confermata in un comunicato sindacale redatto da Fim, Uilm e Fismic dopo un incontro avvenuto ieri con la direzione dello stabilimento.

Dal 10 febbraio si torna al terzo turno in alcuni reparti dello stabilimento Stellantis Melfi

Secondo quanto riportato dal comunicato sindacale, a partire dal 10 febbraio l’organizzazione dei turni nelle diverse unità produttive subirà importanti aggiornamenti. Nell’Unità Lastratura, la linea di produzione opererà su 15 turni settimanali, mentre la manutenzione sarà attiva su 18 turni, con un totale di 265 lavoratori giornalieri coinvolti. Nell’Unità Verniciatura, la produzione sarà su 10 turni, mentre manutenzione e PSP opereranno su 18 turni, impiegando complessivamente 134 lavoratori.

Per l’Unità Plastica, la settimana lavorativa prevede 18 turni, con eccezioni per Logistica moli (15 turni) e le aree Preparazione, Assemblaggio paraurti e Qualità (10 turni), coinvolgendo 365 operai al giorno. Nell’area Stampaggio, la linea, la Logistica e lo SCA lavoreranno su 18 turni, la Logistica moli su 10, la Manutenzione su 21 e la Metrologia su 12, con 126 operatori giornalieri.

Infine, l’ente Logistica opererà su 10 turni settimanali, eccetto i moli Lastratura e Montaggio e la Ricevitoria (15 turni), coinvolgendo 179 lavoratori al giorno. L’azienda punta così a ottimizzare la produttività e la gestione delle risorse nelle varie aree.

Il fatto che il ritorno al terzo turno di notte si verifica solo per alcuni reparti dipende dalla diversa velocità con cui si opera nelle diverse Unità. A partire dal 10 febbraio, Stellantis avvierà la tanto attesa “risalita” produttiva a Melfi, il progetto di rilancio industriale di cui si parla da mesi. Il motore principale sarà la nuova Compass ibrida, affiancata dai modelli DS8, DS7 e Lancia Gamma, secondo quanto previsto dai piani della multinazionale. L’obiettivo dichiarato dai vertici e dal CEO Filosa, presente il 21 ottobre scorso nello stabilimento lucano per il lancio della Compass, è ambizioso: arrivare a produrre 150.000 auto all’anno già nel 2026.