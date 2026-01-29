Stellantis cede il controllo operativo di Eurorepar Car Service a MSX International

Secondo quanto riportato da Auto Infos, MSX International avrebbe acquisito la quota di controllo di Octago nell’ambito di un’operazione strategica legata allo sviluppo e alla gestione di Eurorepar Car Service, il network multimarca globale appartenente a Stellantis. Stando alle informazioni disponibili, il gruppo specializzato in servizi automotive avrebbe rilevato il 51% delle quote, assumendo così il controllo della rete e rafforzando il proprio ruolo nella gestione dei servizi post-vendita.

L’operazione sarebbe già stata comunicata alla rete e rappresenterebbe un passo significativo nel consolidamento della struttura organizzativa di Eurorepar Car Service. Per quanto riguarda la governance, la nuova entità sarebbe guidata da un management di origine italiana, garantendo continuità strategica e operativa. Al momento, non sono previsti cambiamenti per le squadre operative in Francia: Bruno Danielou, attuale responsabile di Eurorepar Car Service Francia, e Mathieu Penet, incaricato dello sviluppo della rete nel Paese, manterranno i rispettivi ruoli, proseguendo nel percorso di crescita ed espansione del marchio sul mercato francese.

Questo sviluppo segna una svolta nel posizionamento di Eurorepar Car Service, la rete multimarca sviluppata da Stellantis per strutturare la propria offerta post-vendita indipendente. Con diverse migliaia di riparatori in tutto il mondo, tra cui una fitta rete in Francia – con 1.400 officine affiliate – e in tutta Europa, il marchio è uno dei pilastri della strategia “Ricambi e Servizi” del costruttore.

Fondata nel Regno Unito e presente in oltre 80 paesi, MSX International è specializzata nell’outsourcing di servizi ad alto valore aggiunto per produttori e reti: gestione delle performance di vendita e post-vendita, animazione di rete, gestione delle relazioni con i clienti, dati, formazione, trasformazione digitale, programmi di qualità e soddisfazione.

Il gruppo può contare su una collaborazione consolidata con numerosi costruttori internazionali, tra cui Stellantis, per il quale fornisce già servizi di supporto alle reti, strumenti di gestione, programmi di miglioramento delle performance e soluzioni dedicate all’aftermarket. L’ingresso nel capitale di Eurorepar Car Service si inserirebbe quindi in un percorso di continuità industriale, rafforzando una relazione operativa già ben strutturata. Nato all’interno del Gruppo PSA e successivamente integrato nella strategia globale di Stellantis, Eurorepar Car Service è oggi una delle principali reti multimarca in Europa, specializzata nella manutenzione e riparazione di veicoli di qualsiasi brand.