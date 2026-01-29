Nuova Alfa Romeo Stelvio: non si ripartirà proprio da zero ma ci saranno modifiche consistenti

Nei giorni scorsi hanno fatto scalpore le parole del CEO di Alfa Romeo Santo Ficili che aveva lasciato intendere che i progetti iniziali relativi alla nuova Alfa Romeo Stelvio e alla nuova Alfa Romeo Giulia avrebbero subito dei notevoli cambiamenti a causa delle mutate condizioni di mercato con le auto elettriche che non riescono ancora a crescere secondo previsioni. Di conseguenza la gamma delle due vetture del biscione dovrà disporre di soluzioni multi energia e oltre alle elettriche pure ci sarà spazio anche per i motori termici che a quanto parte saranno ibridi.

Il progetto della nuova Alfa Romeo Stelvio non ripartirà da zero ma si salverà quanto di buono c’era nella prima versione del SUV

Queste parole hanno portato molti tra la stampa e gli stessi alfisti a parlare di ripartire da zero con il progetto della nuova Alfa Romeo Stelvio dopo che già i prototipi del modello erano stati avvistati in strada.

In realtà da Cassino giunge voce che non si tratterà di ripartire da zero ma che del progetto iniziale si cercherà di salvaguardere tutto quello che potrà essere utilizzato con il nuovo progetto che non contempla più solo motori elettrici e questo ovviamente comporta numerose cambiamenti anche estetici.

Si parla soprattutto della parte anteriore e forse in piccola parte anche di quella posteriore. Di certo ci saranno modifiche consistenti. Quante saranno e soprattutto quali probabilmente non lo capiremo mai del tutto visto che comunque il primo progetto non vedrà più la luce.

La nuova Alfa Romeo Stelvio nascerà a Cassino dove si spera che la sua produzione inizi il prima possibile. Come detto però difficilmente vedremo il nuovo modello sulle linee di montaggio dello stabilimento prima del 2028.

La piattaforma sarà la STLA Large che probabilmente sta subendo qualche piccolo aggiornamento per ospitare al meglio i motori termici che caratterizzeranno la seconda generazione del SUV molto probabilmente anche per ciò che concerne la sua versione top di gamma Quadrifoglio. Maggiori dettagli potrebbero arrivare già prima del previsto. Si pensava di dover aspettare il nuovo piano industriale di Stellantis ma qualcosa pare possa emergere già in primavera.