ADAC Opel GSE Rally Cup 2026: nella sua sesta stagione sarà ancora più internazionale

Tante novità sono attese con la sesta stagione della ADAC Opel GSE Rally Cup. La nuova Opel Mokka GSE Rally è stata sottoposta a un intenso programma di test e sviluppo per diversi mesi. La prima auto da rally al mondo sviluppata secondo il nuovo regolamento eRally5 della FIA sostituirà la Opel Corsa Rally Electric a partire dalla prossima stagione. Con una potenza massima di 207 kW (281 CV) e 345 Nm di coppia, la Mokka GSE Rally stabilisce nuovi standard nel rally elettrico.

ADAC Opel GSE Rally Cup 2026: sette rally in sei paesi, con il Rally di Sanremo come evento clou

In termini di emozioni e tensione, la stagione rally 2025 dell’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSE” era già difficile da battere. In tutte le gare, i team di Alex Español, Tom Heindrichs e Kilian Nierenz si sono battuti duramente per la vittoria finale, che alla fine è stata vinta da Tom Heindrichs in una finale davvero avvincente . Ciò significa che verrà anche promosso all’ADAC Opel Rally Junior Team, dove gareggerà contro i migliori talenti rallystici europei nel FIA Junior European Rally Championship (JERC) e emulerà Calle Carlberg. Il vincitore assoluto dell’ADAC Opel Electric Rally Cup 2023 è stato incoronato Campione Europeo Rally Junior quest’anno in mezzo a una forte concorrenza, assicurandosi il titolo nella penultima gara. Il 2025 è stata quindi una stagione rally ricca di momenti salienti per Opel, che gli appassionati possono rivivere in un emozionante video time-lapse.

Con la nuova Opel Mokka GSE Rally e con il nuovo nome “ADAC Opel GSE Rally Cup”, la prossima stagione rally promette di essere ancora più emozionante, più internazionale e più avvincente. Oltre ai team e alla vettura da gara, anche un’infrastruttura di ricarica avanzata contribuirà a questo risultato. Questa consentirà alla Mokka GSE Rally di essere ricaricata al di fuori del parco assistenza, consentendo così di percorrere ancora più chilometri nelle prove speciali. Ciò aumenterà ulteriormente la sostenibilità dell’ADAC Opel GSE Rally Cup e l’emozione della prima coppa monomarca rally completamente elettrica.

Il calendario riflette l’elevato appeal dell’ADAC Opel GSE Rally Cup 2026. Con sette tappe in sei Paesi, la Coppa è più internazionale che mai. La stagione prenderà il via con l’ELE Rally di Eindhoven, nei Paesi Bassi, a fine maggio, per poi spostarsi sui Vosgi francesi due settimane dopo, dove le auto da rally elettriche a batteria si sfideranno per la quarta volta nel Rally Vosges Grand-Est. A metà luglio, la Coppa dei Rally elettrici torna al popolare Rally Weiz in Austria dopo una pausa di un anno. Seguiranno due tappe del Campionato Tedesco Rally (DRM) ad agosto e settembre, con l’ADAC Saarland-Pfalz Rallye e l’ADAC Rallye Stemweder Berg.

La stagione si concluderà con due nuovi eventi nel calendario della coppa. Il Rally di Sanremo a metà ottobre è uno degli eventi più prestigiosi e tradizionali del mondo dei rally. Giunta alla sua sesta stagione, poco prima della fine della stagione, l’ADAC Opel GSE Rally Cup elettrizzerà per la prima volta l’Italia. La gara su asfalto attorno alla città costiera della Riviera ligure di Ponente è un vero e proprio momento clou dell’ADAC Opel GSE Rally Cup 2026. La finale di stagione si svolgerà l’ultimo fine settimana di novembre con il Rally Spa nelle Ardenne, a pochi chilometri dal confine tra Belgio e Germania.

“Con eventi in sei paesi, questo calendario è probabilmente il più interessante nella storia delle coppe monomarca rally congiunte ADAC e Opel dal 2013“, ha dichiarato Jörg Schrott, responsabile di Opel Motorsport. “L’ADAC Opel GSE Rally Cup entra nella sua sesta stagione con un ritmo molto forte. La nuova Opel Mokka GSE Rally entusiasmerà sia i partecipanti che gli appassionati con le sue prestazioni impressionanti. Un’infrastruttura di ricarica potenziata garantirà ancora più chilometri di prove speciali. Non vediamo l’ora di vivere ancora più azione elettrica”.