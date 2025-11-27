Jeep lancia l’edizione limitata Jeep Renegade North Star Edition in Giappone

Stellantis Japan lancerà l’edizione limitata Jeep Renegade North Star Edition, un SUV compatto di Jeep, presso le concessionarie autorizzate Jeep in tutto il Giappone, in una serie limitata di 150 unità, a partire da sabato 13 dicembre. Il prezzo al dettaglio consigliato dal produttore è di ¥ 5.470.000 (tasse incluse).

Advertisement

Jeep Renegade North Star Edition da sabato 13 dicembre in Giappone in sole 150 unità

Il modello base, la Jeep Renegade Altitute e-Hybrid, è il primo modello mild hybrid di Jeep, lanciato a luglio di quest’anno. Le sue dimensioni compatte consentono manovre fluide nei parcheggi urbani e nei vicoli stretti. Allo stesso tempo, la robusta struttura della carrozzeria Jeep e un design che garantisce un’ampia altezza da terra assicurano capacità off-road.

Il propulsore utilizza un sistema mild hybrid che combina un motore turbo da 1,5 litri e un motore a 48 V, garantendo sia consumi ridotti che un’accelerazione potente. Inoltre, il suo design audace e squadrato ispira un senso di avventura, guadagnandosi grandi elogi come modello adatto a un’ampia gamma di stili di vita, da quello urbano a quello all’aria aperta.

Advertisement

La Jeep Renegade North Star Edition in edizione limitata, che verrà lanciata quest’anno, eredita lo spirito avventuroso tipico di Jeep e la sensazione di essere tutt’uno con la natura, coniugando al contempo uno stile potente e sofisticato. La sua caratteristica principale sono gli esclusivi sedili realizzati in un innovativo tessuto ad alta resistenza, una novità per Jeep, che sono circa tre volte più resistenti dei sedili in tessuto standard. Anche il materiale dei sedili è stato migliorato con la robustezza esclusiva di Jeep, offrendo un senso di sicurezza in un’ampia gamma di situazioni, dall’uso quotidiano alle attività all’aperto.

Gli esterni presentano un nuovo colore, “Techno Green”, il cui verde intenso, abbinato al tetto e ai cerchi neri, esalta ulteriormente l’aspetto premium e sofisticato. Inoltre, distintivi speciali sono applicati sui parafanghi anteriori sinistro e destro e una decalcomania nera con la grafica “North Star” è applicata al cofano, enfatizzando la presenza di questo veicolo in edizione limitata.

Advertisement

Gli interni di questa inedita Jeep Renegade North Star Edition incorporano accenti verdi nella cornice del climatizzatore e nelle cuciture dei sedili, creando un design uniforme. Inoltre, un tetto panoramico a doppio pannello è di serie, offrendo una meravigliosa sensazione di apertura con una vista sul cielo immenso da qualsiasi posto.