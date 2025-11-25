Come mai DS Automobiles ha già tanti modelli in gamma pur vendendo poco mentre Alfa Romeo e Lancia se va bene ogni 4 o 5 anni lanciano una nuova auto?

Il gruppo Stellantis è un vero mistero per noi. Ad esempio prendiamo DS Automobiles. Il brand, nato da una costola di Citroen, è considerato come Alfa Romeo e Lancia uno dei marchi premium di Stellantis e ha già una gamma di tutto rispetto con attualmente DS 3, DS N4 DS 7, DS N8 e DS 9 e in futuro sono previste ulteriori novità. Le vendite al momento non sembrano però premiare la casa francese che fatica ad imporsi nel segmento premium in Europa. Non a caso sempre dalla Francia sono arrivate delle voci, poi smentite da Stellantis, che parlano del possibile riassorbimento del brand in Citroen. Quello che in tanti si domandano è “Come mai DS ha già tutti questi modelli in così pochi anni di vita mentre brand blasonati e dalla lunga tradizione come Alfa Romeo e Lancia se va bene portano sul mercato una novità ogni 3 – 4 – 5 anni?”

Le strane strategie di Stellantis sui tre brand premium DS Automobiles, Lancia e Alfa Romeo

Alfa Romeo di recente ha lanciato solo Junior nel 2024 e per il momento tutto tace. Se va bene forse verso fine 2027 si vedrà qualche novità, ma deve andare davvero bene. Lancia, che era quasi sparito come marchio, ha partorito un topolino: la nuova Ypsilon, sosia di Opel Corsa e Peugeot 208 che purtroppo però non sta andando come si sperava. Un pò per i prezzi che sono molto più alti di quelli della vecchia generazione, un po’ perchè forse il nuovo stile del brand non ha convinto, un po’ perchè spendere tutti quei soldi per la sosia di Peugeot 208 non è stata considerata una buona idea da molti, fatto sta le cose non vanno secondo previsioni. Tanto che è cambiato il CEO e al momento l’unica certezza rimane la nuova Lancia Gamma che ormai era troppo tardi per essere rinviata. Della nuova Delta non si sa nulla, ma a questo punto saremmo molto sopresi di vederla.

Quello che ci domandiamo è come mai Stellantis non da le stesse opportunità a tutti i brand? Non si potrebbe avere un nuovo modello all’anno anche per Alfa Romeo e Lancia senza dover aspettare non si sa che cosa? Anche qui come vi abbiamo già scritto a proposito di Citroen e Fiat, le vetture francesi hanno sempre la precedenza. Vengono pensate per prime, vengono annunciate per prime, vengono prodotte per prime e poi semmai se c’è tempo, se c’è voglia se ci sono i soldi, se il mercato non cambia si fanno anche le sosie di Alfa Romeo, Lancia etc. e a noi rimangono solo quei cavolo di render. No così non va, non ci piace, bisogna cambiare.