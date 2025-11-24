Stellantis Motorsport lancia la Rally Cup South America

Forte del successo mondiale delle sue auto Rally4, Stellantis Motorsport continua la sua espansione in Sud America con la creazione della Stellantis Motorsport Rally Cup South America, un nuovo trofeo aperto a tutti i piloti che competono con una Peugeot 208 Rally4, Opel Corsa Rally4 o Lancia Ypsilon Rally4 nei campionati nazionali e regionali del continente.

Questa iniziativa di Stellantis Motorsport è in linea con la continua espansione internazionale delle Stellantis Rally Cup

Dall’omologazione della prima Peugeot 208 Rally4 nel 2020, i modelli Rally4 di Stellantis Motorsport hanno conquistato le strade di tutto il mondo e ora rappresentano il punto di riferimento indiscusso nella loro categoria. In Sud America, la loro presenza è cresciuta rapidamente: attualmente più di sessanta auto sono distribuite in sette paesi – Argentina, Bolivia, Cile, Ecuador, Perù, Paraguay e Uruguay – e prendono parte agli eventi più importanti della regione. In ogni campionato, i piloti Rally4 si battono ferocemente per la vittoria su alcuni dei terreni più impegnativi del mondo, dalle alte quote del Caminos del Inca in Perù alle aspre tappe desertiche del Rally Transchaco in Paraguay.

La Stellantis Motorsport Rally Cup South America mira a unire e promuovere questa comunità unica, offrendo a tutti i concorrenti la possibilità di distinguersi in una classifica continentale condivisa, indipendentemente dal loro Paese o dal loro budget. L’iscrizione al trofeo è completamente gratuita e i piloti otterranno punti in un’ampia varietà di eventi: round WRC e CODASUR, campionati nazionali e competizioni regionali selezionate.

Al termine della stagione 2026, i primi dieci piloti riceveranno i premi ufficiali Stellantis Motorsport, tra cui buoni per ricambi o veicoli da competizione, nonché equipaggiamento esclusivo, offrendo così un supporto concreto ai talenti emergenti del rally sudamericano e aiutandoli a raggiungere i massimi livelli.

“Con questa nuova Coppa, vogliamo dare a tutti i piloti sudamericani l’opportunità di mettere in mostra il loro talento, indipendentemente dal campionato in cui gareggiano, e di far parte di una famiglia forte, unita e competitiva”, spiega Didier Clément, responsabile Customer Racing di Stellantis Motorsport.

Questa iniziativa è in linea con la continua espansione internazionale delle Stellantis Rally Cup, già fiorenti in Europa e recentemente introdotte in Nord America. In Sud America, dove la passione per i rally è radicata, rafforza una vasta rete di piloti, team e federazioni locali.

Con la Rally Cup South America, Stellantis Motorsport ribadisce il suo impegno nello sviluppo delle corse clienti nel continente e nel consolidare la posizione dei suoi modelli Rally4 come veicoli di riferimento: performanti, affidabili e accessibili. Inizia un nuovo capitolo per il rally sudamericano, guidato dalla passione, dalle prestazioni e dall’ambizione condivisa.