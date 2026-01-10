Alfa Romeo Junior GTAm: più cattiva, più bassa, più Alfa, l’ipotesi digitale che ci fa innamorare

Oggi vi mostriamo una nuova suggestiva ipotesi su un modello Alfa Romeo che è apparsa sui social come un pugno nello stomaco nelle scorse ore. Quello firmato da Restomod GT non è un nuovo allestimento né riguarda un modello la cui produzione è imminente, ma di un semplice render digitale: Alfa Romeo Junior GTAm – Kit by Restomod GT.

Alfa Romeo Junior GTAm: in versione estrema in un render pubblicato nelle scorse ore

Non siamo davanti a un semplice pacchetto estetico. Come dice il suo stesso autore, questo progetto digitale è una dichiarazione di guerra al compromesso, un manifesto visivo che rifiuta le mezze misure e le soluzioni da catalogo. Assetto ribassato senza concessioni, carreggiate allargate, proporzioni forzate al limite della provocazione. La Junior immaginata da Restomod GT si ispira al mondo GTAm autentico, quello delle piste e dell’ingegneria spinta, non alla sua versione edulcorata da brochure patinata.

Ogni dettaglio racconta una filosofia precisa: qui l’estetica segue la funzione. Le superfici sono tese, i volumi muscolari, l’impostazione complessiva più cattiva, più bassa, più radicalmente Alfa. Non c’è nulla di accomodante in questo render, ed è esattamente il punto. Restomod GT non lavora di maquillage, non fa restyling da salotto buono. Con la sua Alfa Romeo Junior GTAm Restomod GT prende un’idea, la spinge oltre il confine della comfort zone e la rende, almeno concettualmente, credibile su strada.

Advertisement

Il risultato è una Alfa Romeo Junior GTAm che divide, come del resto succede con ogni progetto che osa davvero. Può sembrare esagerata, persino eccessiva, ma in un panorama sempre più omologato è proprio questa la sua forza. È un’immagine che non chiede consenso, lo sfida. E se a qualcuno appare troppo estrema, la risposta è implicita nel progetto stesso: allora significa che è stata fatta bene. Questo render insomma rappresenta anche un messaggio chiaro su cosa potrebbe essere un’Alfa Romeo se il compromesso non fosse un obbligo.

Sappiamo ovviamente che è assai improbabile che una versione GTAm ci sia per la Junior. Speriamo però almeno di rivedere questa prestigiosa sigla su altri futuri modelli del biscione a cominciare dalle nuove Alfa Romeo Stelvio e Alfa Romeo Giulia in arrivo nei prossimi anni nella gamma del biscione.