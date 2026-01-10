Fiat Grande Panda 4X4: prezzo e data di debutto, ecco cosa sappiamo

Fiat Grande Panda 4X4 è una delle novità più attese di questo 2026 per quanto riguarda la casa torinese. Salvo imprevisti il suo debutto dovrebbe avvenire nel corso dell’anno appena iniziato così come è stato indicato alla fine dello scorso anno da alcuni dirigenti della casa torinese che hanno anche precisato che alcuni ostacoli tecnici al suo lancio erano stati finalmente risolti e che il modello poteva finalmente diventare realtà. A quanto pare l’auto sarà equipaggiata con un sistema ibrido AWD, che utilizza un motore elettrico per l’asse posteriore senza collegamento meccanico diretto (albero di trasmissione) con il motore termico anteriore.

Fiat Grande Panda 4X4: il 2026 potrebbe essere l’anno giusto per il debutto con un prezzo interessante

Che questa vettura arrivi sul mercato non sorprende più di tanto se si pensa al crescente interesse per soluzioni 4×4 semplici ed elettrificate cosa che potrebbe giocare a favore di questo progetto. Se la Fiat Grande Panda 4×4 raggiungesse gli showroom nel 2026, potrebbe diventare uno dei debutti più interessanti nel segmento accessibile e ricco di funzionalità.

Quello che in tanti si stanno chiedendo in questo momento a proposito di Fiat Grande Panda 4X4 è quale sarà la sua data di debutto e soprattutto a che prezzo sarà proposta sul mercato. Al momento si tratta di due domande a cui è difficile rispondere soprattutto la prima ma in questo articolo proveremo lo stesso a fornire una risposta. Al momento non si conosce una data precisa.

Solitamente da qualche anno a questa parte Fiat aspetta l’estate per i suoi lanci più interessanti con in particolare il mese di luglio come data prescelta per debutti come quelli di Topolino, 600 e Grande Panda. Dunque ipotizziamo che anche per questa auto possa accadere lo stesso. Ricordiamo però che più o meno nello stesso periodo dovrebbe avvenire il debutto della nuova Fiat Fastback e quindi chissà che Fiat non opti per far slittare il debutto della Grande Panda 4X4 all’autunno.

Anche per quanto riguarda il prezzo della Fiat Grande Panda 4X4 al momento notizie ufficiali non ve ne sono. Che prezzi avrà questa attesa variante del modello lo scopriremo dopo il suo lancio sul mercato quando si apriranno gli ordini. Possiamo però ipotizzare che considerato che la Grande Panda base (ibrida 4×2) parte da circa 18.900 euro, mentre la versione elettrica si attesta sui 23.900 euro, per una versione a trazione integrale il prezzo di partenza si possa aggirare tra i 23 mila e i 26 mila euro.

L’aggiunta del sistema a trazione integrale (che prevede un secondo motore elettrico sull’asse posteriore) e di allestimenti specifici per l’off-road giustifica un incremento di circa 4.000-5.000 euro rispetto alla versione ibrida standard, come del resto avvenuto in passato con Fiat Panda Cross. Ovviamente eventuali sconti, promozioni e incentivi potrebbero far scendere e non di poco il prezzo di questa versione rendendola particolarmente appetibile.