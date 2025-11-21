Citroen Basalt Vision 2026, svelato il SUV coupé con lo spirito sportivo

Citroen ha deciso di fare le cose in modo inusuale, svelando al Salone dell’Automobile di San Paolo di quest’anno una nuova interpretazione del suo concept Basalt Vision. L’aspetto sorprendente è che una versione della Basalt Vision era già apparsa come protagonista di una presentazione in precedenza, anticipando il SUV-coupé Basalt destinato ai mercati emergenti come India e Brasile. Ora, però, Citroen torna con una versione molto più sportiva e dinamica, suggerendo chiaramente che un futuro allestimento ad alte prestazioni o ispirato allo sport possa essere in cantiere.

Presentata in un sorprendente e vivace giallo ambra brillante, la Basalt Vision 2026 brasiliana è decisamente più aggressiva e orientata alle prestazioni rispetto al modello di produzione. Citroen ha ribassato le sospensioni per una maggiore stabilità, conferendole un look quasi da hot-hatch mascherata da SUV-coupé.

I dettagli di design mostrano l’ambizione in fatto di prestazioni. Troviamo doppi terminali di scarico cromati, un design aggressivo del paraurti e cerchi in lega sportivi da 18 pollici. Non mancano dettagli premium come le piastre paramotore e gli chevron oscurati, rivestimenti della carrozzeria in nero lucido e audaci tocchi del Rosso Rouge André su spoiler e pinze dei freni. Persino le protezioni delle portiere e i distintivi VISION sui parafanghi risultano ora rivisti.

La decisione di svelare questa Vision migliorata ora, ben dopo il lancio della Basalt di serie, è insolita. Certamente, serve a rafforzare le origini del design e a costruire l’aspirazione del marchio nei mercati latinoamericani, accennando a derivati futuri più sportivi.

Nonostante gli interni rimangano un segreto gelosamente custodito, la direzione di Citroen è quella incentrata su una versione più premium e più spinta sulle prestazioni della Basalt in futuro, una variante che potrebbe posizionarsi al di sopra delle attuali versioni di produzione e che potrebbe anticipare una prossima Basalt Sport di livello potenzialmente globale. Non resta che attendere ulteriori sviluppi.