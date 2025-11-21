in Citroen

Citroen Basalt Vision 2026, svelato il SUV coupé con lo spirito sportivo

La decisione di svelare questa Basalt Vision migliorata e “sportiva” ora, ben dopo il lancio della Basalt di serie, è insolita.

Citroen ha deciso di fare le cose in modo inusuale, svelando al Salone dell’Automobile di San Paolo di quest’anno una nuova interpretazione del suo concept Basalt Vision. L’aspetto sorprendente è che una versione della Basalt Vision era già apparsa come protagonista di una presentazione in precedenza, anticipando il SUV-coupé Basalt destinato ai mercati emergenti come India e Brasile. Ora, però, Citroen torna con una versione molto più sportiva e dinamica, suggerendo chiaramente che un futuro allestimento ad alte prestazioni o ispirato allo sport possa essere in cantiere.

Presentata in un sorprendente e vivace giallo ambra brillante, la Basalt Vision 2026 brasiliana è decisamente più aggressiva e orientata alle prestazioni rispetto al modello di produzione. Citroen ha ribassato le sospensioni per una maggiore stabilità, conferendole un look quasi da hot-hatch mascherata da SUV-coupé.

I dettagli di design mostrano l’ambizione in fatto di prestazioni. Troviamo doppi terminali di scarico cromati, un design aggressivo del paraurti e cerchi in lega sportivi da 18 pollici. Non mancano dettagli premium come le piastre paramotore e gli chevron oscurati, rivestimenti della carrozzeria in nero lucido e audaci tocchi del Rosso Rouge André su spoiler e pinze dei freni. Persino le protezioni delle portiere e i distintivi VISION sui parafanghi risultano ora rivisti.

La decisione di svelare questa Vision migliorata ora, ben dopo il lancio della Basalt di serie, è insolita. Certamente, serve a rafforzare le origini del design e a costruire l’aspirazione del marchio nei mercati latinoamericani, accennando a derivati futuri più sportivi.

Nonostante gli interni rimangano un segreto gelosamente custodito, la direzione di Citroen è quella incentrata su una versione più premium e più spinta sulle prestazioni della Basalt in futuro, una variante che potrebbe posizionarsi al di sopra delle attuali versioni di produzione e che potrebbe anticipare una prossima Basalt Sport di livello potenzialmente globale. Non resta che attendere ulteriori sviluppi.

ARGOMENTI: Citroën Basalt