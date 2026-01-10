Ferrari SF90 XX e Xiaomi SU7 Ultra si sfidano in una drag race | Video

Una Ferrari SF90XX Stradale è stata messa a confronto con una Xiaomi SU7 Ultra, su una pista di Al Ain, quarta città degli Emirati Arabi Uniti. Il nastro d’asfalto scelto per la drag race, organizzata ancora una volta da quelli di carwow, garantisce i più alti standard per questo tipo di sfide.

Chi mi conosce, sa quanto basso sia il mio livello di simpatia per le battaglie sui 400 metri con partenza da fermo, spesso buone solo per le discussioni da bar. Purtroppo, però, le drag race vanno di moda. Inizialmente erano il terreno di marketing preferito dai costruttori di auto elettriche, per crearsi una reputazione “sportiva” nel campo dove il potenziale dei mezzi alla spina di esprime al meglio. L’ottimo scatto da fermo e la coppia immediata sono, infatti, due caratteristiche tipiche delle auto con propulsori a zero emissioni locali. Ancora oggi gli elettrofili sfruttano la leva delle sfide di accelerazione per cercare di accreditare le loro ragioni, talvolta deboli sugli altri fronti.

Il confronto odierno mette una di fronte all’altra due auto che sono punti di riferimento assoluti fra le ibride e le full electric. Da un lato c’è l’auto sportiva di Maranello, che tutti vorrebbero avere in garage. Dall’altro c’è la vettura cinese, decisamente meno nobile, ma dannatamente potente e veloce nelle drag race. Sul piano del coinvolgimento emotivo, della magia e del carattere non c’è storia. È come paragonare un prezioso orologio meccanico automatico di alta gamma con un segnatempo al quarzo, anche se ben fatto. Quest’ultimo sarà sicuramente più preciso, ma nessuno lo sogna e lo ama, come accade per l’altro. Certe cose devono avere un’anima ed esprimere un’arte per piacere. Altrimenti sono degli esercizi privi di appeal. Torniamo alle sfidanti odierne, partendo dall’italiana.

Screen shot da video YT carwow

La spettacolare Ferrari SF90XX Stradale si giova della spinta di un motore V8 biturbo da 4.0 litri di cilindrata, che sviluppa 797 cavalli di potenza e 804 Nm di coppia massima. Al cuore endotermico si aggiungono tre unità elettriche, per una scuderia complessiva di 1.030 cavalli, sonoramente elargiti al piacere dell’anima. Qui le sensazioni sono da auto da corsa: del resto sono questi i brividi sensoriali cercati da chi si orienta verso le supercar. Parliamo di oggetti di piacere nella dimensione olistica, capaci di spingere a mille le pulsazioni cardiache. La trazione è integrale. I circa 1.660 kg vengono spinti da 0 a 100 km/h in 2.3 secondi e da 0 a 200 km/h in 6.5 secondi. La punta velocistica si inoltra nel territorio dei 320 km/h.

I numeri energetici della Xiaomi SU7 Ultra sono di un buon 50% più alti rispetto alla sportiva del “cavallino rampante”. La vettura cinese, alimentata da tre motori elettrici, sviluppa infatti una potenza massima di 1.548 cavalli e una coppia di 1.770 Nm di coppia, su un peso di 2.360 kg. Questa carica viene trasmessa a tutte e quattro le ruote, con grande efficacia. Incredibili le metriche: accelerazione da 0 a 100 km/h in 1.98 secondi e da 0 a 200 km/h in 5.86 secondi. La velocità massima si fissa a quota 350 km/h. Sulla carta non c’è storia, nell’ambito della drag race odierna, tanto sul quarto di miglio quanto sul mezzo miglio con partenza da fermo. Il peso minore della Ferrari SF90XX Stradale, in questa tipologia di confronto, potrebbe non bastare, ma lasciamo le risposte al video.