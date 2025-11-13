Peugeot tra i protagonisti del Salone dell’auto di San Paolo 2025

Al Salone Internazionale dell’Automobile di San Paolo, dal 22 al 30 novembre, presso il quartiere Anhembi, Peugeot incarna la sua visione del futuro unendo design, tecnologia e raffinatezza in un’esperienza completa: uno stand concept futuristico con tonalità metallizzate e illuminazione perimetrale a LED. Esposta per la prima volta in Brasile, i visitatori potranno vedere da vicino la Peugeot E-208 GTi, così come le recenti Peugeot 208 GT T200 Hybrid e 2008 GT T200 Hybrid durante il test drive dell’evento, quest’ultima presente anche presso lo stand del marchio, oltre ad altri due nuovi modelli che saranno annunciati a breve.

Il brand presenta per la prima volta in Brasile la Peugeot E-208 GTi, portando con sé i modelli ibridi 208 GT e 2008 GT

Tra le attività disponibili presso lo stand, c’è Peugeot Memory, un gioco con modelli iconici del marchio e premi offerti dal marchio. Per partecipare, gli interessati devono semplicemente recarsi allo spazio Peugeot e registrarsi presso uno dei promotori del marchio per iniziare la sfida. Un’altra attrazione è la WEC Gallery, uno spazio progettato per esporre una miniatura della Peugeot 9X8, un’hypercar ibrida a trazione integrale che gareggia nel Campionato Mondiale Endurance FIA ​​(WEC) e nella 24 Ore di Le Mans, insieme ad oggetti originali utilizzati dai piloti, come caschi, tute da gara e guanti.

“Il nostro obiettivo al Salone dell’Auto è rafforzare uno dei pilastri di Peugeot: offrire esperienze di guida sempre più complete e piacevoli. Per questo abbiamo portato sul nostro stand le nuove Peugeot 208 T200 GT Hybrid e 2008 T200 GT Hybrid, oltre all’esclusiva Peugeot E-208 GTi, un’icona sportiva ora in versione elettrica. Concretizzeremo anche la nostra visione per il futuro con la presenza della concept car che guiderà il marchio nei prossimi anni e di un altro modello che unisce eleganza e prestazioni in un design imponente, che sarà svelato il 20 novembre”, sottolinea Fabiana Figueiredo, Vicepresidente del marchio Peugeot in Sud America.

Sviluppata da Peugeot Sport, la Peugeot E-208 GTi è un veicolo elettrico dalle prestazioni mozzafiato. Il modello eredita direttamente l’esperienza maturata in circuiti come la 24 Ore di Le Mans e il Campionato del Mondo Endurance (WEC). Dotata di un motore elettrico da 280 CV e 345 Nm di coppia, la E-208 GTi accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,7 secondi, raggiungendo una velocità massima di 180 km/h. La sua batteria da 54 kWh offre un’autonomia stimata di 350 km (ciclo WLTP) e consente la ricarica rapida dal 20% all’80% in meno di 30 minuti con una potenza fino a 100 kW, garantendo prestazioni e praticità.

Il telaio è stato meticolosamente messo a punto per offrire una maneggevolezza precisa e coinvolgente: sospensioni ribassate di 30 mm, carreggiate allargate (56 mm all’anteriore e 27 mm al posteriore), molle e ammortizzatori con specifici finecorsa idraulici e barra stabilizzatrice posteriore. L’impianto frenante anteriore è dotato di dischi da 355 mm con pinze a quattro pistoncini, che garantiscono prestazioni costanti anche in caso di utilizzo intenso. La modalità Sport libera tutto il potenziale del veicolo, offrendo un’esperienza di guida viscerale. Il design della Peugeot E-208 GTi riprende elementi storici della linea GTi, come i cerchi forati ispirati alla 205 GTi, i dettagli rossi sulla carrozzeria e sugli interni e la firma luminosa a tre artigli.

Il pubblico potrà provare l’emozione di guidare una Peugeot: le nuove 208 GT T200 Hybrid AT e 2008 GT T200 Hybrid AT saranno disponibili per test drive durante tutta la manifestazione. Per partecipare, è sufficiente ritirare un braccialetto presso lo stand e recarsi nell’area test drive per fissare un appuntamento. È necessario presentarsi con 30 minuti di anticipo presso la postazione indicata.

Le nuove Peugeot 208 GT T200 Hybrid AT e Peugeot 2008 GT T200 Hybrid AT presentano il sistema ibrido con motore 1.0 Turbo flex 200 da 130 CV, abbinato a un motore elettrico e a una batteria agli ioni di litio da 12 V, che consente una riduzione fino al 10% del consumo di carburante urbano e l’8% in meno di emissioni di CO₂. I visitatori potranno anche provare funzioni come Advanced Start & Stop, e-Braking ed e-Coasting, che interagiscono per offrire un’esperienza di guida più silenziosa, efficiente e fluida.

La nuova Peugeot 2008 GT T200 Hybrid AT, esposta sullo stand del marchio, rafforza la sua identità SUV con illuminazione a LED 3D, cerchi Karakov diamantati da 17″, pieghe laterali di grande impatto, finitura posteriore bicolore, tetto panoramico e una fascia nera che collega i fanali posteriori a LED 3D: un insieme imponente e moderno che traduce tecnologia e raffinatezza. Inoltre, questa versione è dotata di MyPeugeot, l’esclusivo sistema di servizi connessi.

La nuova Peugeot 208 GT T200 Hybrid AT, oltre al nuovo motore ibrido, esalta il suo carattere sportivo con cerchi da 17″ diamantati, griglia in tinta carrozzeria, fari anteriori full LED, luci diurne e fanali posteriori a LED nell’iconica forma ad “artiglio di leone”. Questa versione è dotata del nuovo sistema multimediale Peugeot i-Connect Advanced da 10,3″, dell’i-Cockpit 3D e di MyPeugeot, l’esclusivo sistema di servizi connessi.