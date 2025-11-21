Peugeot E-208 GTi è stata incoronata auto sportiva dell’anno al Grand Prix Auto Moto 2025

In occasione della cerimonia di premiazione di Auto Moto, tenutasi il 20 novembre 2025, Alain Favey ha avuto l’onore di ricevere il trofeo “Auto sportiva dell’anno” assegnato alla nuova Peugeot E-208 GTi. Questo premio segna il ritorno di un marchio iconico, immediatamente elogiato dalla redazione di Auto Moto, che le ha conferito il massimo riconoscimento nella categoria delle auto sportive.

Nell’ambito dei Grand Prix Awards 2025, la redazione della rivista Auto Moto ha assegnato alla Peugeot E-208 GTi il premio di Auto Sportiva dell’Anno, riconoscendone il riuscito connubio tra eleganza sobria, elevate prestazioni elettriche e piacere di guida. Organizzato dall’omonima rivista, leader nel settore automobilistico da oltre 40 anni, il Grand Prix Auto Moto assegna il premio di Auto Sportiva dell’Anno a “costruttori che continuano ad alimentare la passione con modelli straordinari”.

Erede della leggendaria Peugeot 205 GTi, la Peugeot E-208 GTi reinterpreta quattro decenni di tradizione sportiva. Il suo stile coniuga eleganza e potenza sobria: carrozzeria ribassata, carreggiata allargata e cerchi in lega forati da 18 pollici ne richiamano sottilmente il DNA, così come la moquette rossa, i tappetini e le cinture di sicurezza. La E-208 GTi è disponibile anche in tinta carrozzeria rossa, in omaggio alla 205 GTi originale.

Sotto la sua silhouette slanciata e felina, la Peugeot E-208 GTi nasconde un motore 100% elettrico da 280 CV e ben 345 Nm di coppia, che le consente di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi, rendendola l’auto elettrica più performante del segmento B. Sviluppata dagli ingegneri di PEUGEOT Sport, beneficia dell’esperienza del team nel Campionato del Mondo Endurance (WEC) in termini di gestione termica, recupero di energia e frenata. Questo pedigree da corsa non impedisce alla PEUGEOT E-208 GTi di offrire tutta la versatilità di una moderna city car, grazie a un’autonomia di 350 km e a dotazioni di comfort premium.

Dotata di pneumatici ad alte prestazioni Michelin Pilot Sport Cup 2, la Peugeot E-208 GTI beneficia di un differenziale autobloccante integrato nel riduttore per ottimizzare il comportamento in curva, nonché di un sistema di sterzo con taratura specifica che offre una risposta particolarmente diretta. Al centro dell’immersivo Peugeot i-Cockpit, il volante compatto e i sedili avvolgenti amplificano le sensazioni.Agile, dinamica, più GTi che mai, la E-208 GTi incarna al massimo grado la promessa del Marchio: prendere sul serio il piacere di guidare .