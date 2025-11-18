Alfa Romeo: nel 2026 il biscione potrebbe annunciare due nuove auto

Alfa Romeo al momento vive un periodo di attesa. Infatti si attende il nuovo piano industriale di Stellantis per capire quante novità arricchiranno la sua gamma e quando arriveranno. Al momento l’unica certezza appare Junior che sta andando abbastanza bene sul mercato e la cosa fa ben sperare per il futuro. Altra certezza è che le attuali Giulia e Stelvio sono confermate fino alla fine del 2027 in attesa delle nuove generazioni che dovrebbero arrivare tra la fine di quell’anno e la prima metà del 2028.

Alfa Romeo: per adesso poche certezze ma nel 2026 potrebbero essere annunciate due nuove vetture

Queste al momento sono le uniche certezze. Si dice però che sempre nel 2026 potrebbero essere confermate due nuove vetture che potrebbero far parte in futuro della gamma della casa automobilistica del biscione. Si tratta di due auto di cui vi parliamo già da tempo. Ci riferiamo infatti alla erede di Alfa Romeo Tonale che verrà prodotta a Melfi su piattaforma STLA Medium e che avrà una lunghezza intorno ai 4,6 metri. Questa vettura, che qui vi mostriamo in due celebri render di Mirko del Prete e di Ale Masera, arriverà sul mercato con uno stile ancora più sportivo dell’attuale Tonale da cui potrebbe ereditare il nome ma non necessariamente. Avrà in gamma anche una versione top di gamma Quadrifoglio e ospiterà per la prima volta versioni completamente elettriche che affiancheranno le ibride.

La seconda nuova vettura che potrebbe essere ufficialmente confermata nel 2026 è quel famoso SUV compatto dal carattere sportivo lungo 4,3 metri che dovrebbe arrivare per colmare la lacuna nella gamma del biscione tra la Junior e la futura Tonale lunga oltre 4,6 metri. Al momento non è chiaro dove questo modello sarà prodotto. C’è chi dice a Pomigliano e chi invece ritiene possa essere prodotta insieme a Junior a Tychy. Per il momento però sono solo voci di corridoio. La conferma di queste due nuovi modelli potrebbe avvenire intorno alla metà del prossimo anno quando capiremo meglio anche quando debutteranno le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio e soprattutto in che ordine.