Citroen C3 benzina, promozione aggressiva per tutto il mese di novembre

La nuova Citroen C3 continua la sua marcia trionfale nel mercato auto italiano e non solo, confermandosi ai vertici delle vendite grazie a una gamma motori che, intelligentemente, non ha rinunciato al caro e “vecchio” termico in favore del solo elettrico. E per celebrare questo successo, Citroen ha lanciato un’offerta che, almeno in vetrina, risulta estremamente aggressiva.

Si tratta di riuscire ad avere la C3 a rate da 49 euro al mese. La protagonista di questa mossa di marketing, valida fino alla fine di novembre 2025, è la Citroen C3 Turbo 100 S&S in allestimento YOU. La city car francese, spinta dal noto motore PureTech turbo benzina 3 cilindri da 1,2 litri e 100 CV, abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti, ha un prezzo di listino di 16.400 euro.

Come in ogni formula finanziaria, c’è sempre qualche piccolo dettaglio da segnalare per completezza di informazione. Grazie al finanziamento SimplyDrive Promo, il prezzo in promozione scende a 14.900 euro, ottenendo uno sconto di 1.500 euro. Per avere però le miracolose 35 rate da 49 euro, è necessario versare un anticipo di 5.358 euro.

La dotazione, nell’allestimento YOU, è essenziale e funzionale. Si trovano i sensori di parcheggio posteriori, il Citroen Head Up Display e le confortevoli sospensioni Citroen Advanced Comfort. In un encomiabile, o disperato, tentativo di minimalismo digitale, l’infotainment non è previsto: c’è solo un supporto per smartphone per trasformare il vostro dispositivo mobile in un computer di bordo.

Attenzione, però, l’offerta non è per tutti. Nelle note, Citroen specifica che la promozione è riservata alla clientela privata ed è vincolata alla rottamazione di un veicolo particolarmente anziano (solo Euro 0, Euro 1 e Euro 2). Tutta questa convenienza è comunque sostenuta da un TAN fisso del 3,99% e un TAEG del 7,2%, che porta l’Importo Totale Dovuto a 11.555,82 euro (oltre l’anticipo). Il costo più significativo, come sempre, è la Rata Finale Residua (il Valore Garantito Futuro) che ammonta a 9.815 euro. Dopo tre anni di rate ridotte, dovrete trovare quasi 10.000 euro per tenervi la C3 a casa. E se, nel frattempo, avrete superato i 30.000 km massimi previsti, vi verrà addebitato un costo di 0,1 euro per ogni chilometro in eccesso.