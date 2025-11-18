Fiat: sconti pazzi su tutta la gamma per il Black Friday in Brasile

Il Black Friday è arrivato in casa Fiat! Il marchio torinese di Stellantis, leader nelle vendite nel mercato brasiliano, ha preparato offerte e condizioni speciali per chi desidera concludere l’anno con un’auto nuova di zecca in garage. La Argo, una berlina che si è classificata terza auto più venduta in Brasile dall’inizio dell’anno, ha visto il suo prezzo ridursi da R$ 95.990,00 a R$ 85.990,00 nella versione Drive 1.0. La Cronos Drive 1.3 parte da R$ 112.490,00, e ora costa R$ 96.990,00, con una riduzione di R$ 15.550,00. Oltre allo sconto, entrambi i modelli offrono anche un finanziamento a tasso zero.

Fiat: fino al prossimo 3 dicembre grossi sconti in Brasile in occasione del Black Friday

Sconti e condizioni speciali includono anche la Fiat Pulse, il primo SUV Fiat sviluppato in Brasile, un modello che sta attirando sempre più l’attenzione grazie al suo design moderno e alla tecnologia aggiornata. La versione Drive 1.3 Automatica beneficia di uno sconto notevole di R$ 7.000, passando dal prezzo originale di R$ 113.990,00 al più conveniente R$ 106.990,00, rendendola ancora più competitiva nel segmento.

Per chi desidera un’opzione a basse emissioni e consumi ridotti, la versione ibrida Pulse Audace 2026 offre un vantaggio aggiuntivo: un bonus fino a R$ 9.000,00 sulle permute, oltre alla possibilità di finanziamento con tassi di interesse zero, una combinazione particolarmente vantaggiosa per chi vuole aggiornare il proprio veicolo.

Anche il SUV-coupé Fastback Audace ibrida rientra nelle promozioni Black Friday con un’offerta davvero significativa. Questa versione 2026 include un bonus che può arrivare fino a R$ 24.000,00 sulle permute, accompagnato anch’esso da interessi zero, rendendolo uno dei modelli con il miglior rapporto tra risparmio e innovazione attualmente disponibili nella gamma Fiat.

Tutte queste promozioni rientrano nella campagna Black Friday di Fiat, un’iniziativa molto attesa che ogni anno richiama migliaia di clienti in Brasile. Le offerte sono valide fino al 3 dicembre e possono essere sfruttate in ognuna delle oltre 500 concessionarie Fiat presenti su tutto il territorio nazionale del Brasile, dando a un vasto pubblico la possibilità di approfittare di condizioni eccezionali per acquistare un nuovo modello della casa italiana.