Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia: i prezzi aumenteranno di molto?

Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia saranno le prossime novità per quanto riguarda la casa automobilistica del Biscione. Il loro arrivo è previsto rispettivamente nella primavera del 2025 e in quella del 2026. Il primo ad arrivare sarà il SUV di seconda generazione seguito un anno dopo dalla nuova berlina di segmento D.

I prezzi delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia come saranno? C’è chi teme forti aumenti

Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia saranno entrambe prodotte su piattaforma STLA Large essendo le prime auto di Stellantis in Europa ad adottare la nuova piattaforma che negli Stati Uniti viene già impiegata dalla nuova Dodge Charger Daytona. Le due auto della casa automobilistica milanese saranno prodotte entrambe presso lo stabilimento Stellantis di Cassino dove vengono costruite le attuali generazioni insieme al SUV Maserati Grecale.

Le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia subiranno un bel cambiamento sotto il profilo estetico. Entrambe infatti saranno rese ancora più sportive e aerodinamiche rispetto ai modelli attuali con coda tronca e stile quasi “coupeggiante”. Chi ha visto le due auto dice che hanno uno stile che difficilmente passerà inosservato e che sicuramente verrà apprezzato anche dai fan più intransigenti.

Come sappiamo le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia avranno una gamma di versioni completamente elettriche con la presenza anche di qualche EREV con autonomia maggiore ai mille cavalli grazie alla presenza di un motorino termico. Vi sono dubbi invece sulla presenza di almeno un’ibrida, C’è chi dice che alla fine una qualche forma di ibridazione ci sarà e chi invece pensa di no sulla base di quanto dichiarato nelle scorse settimane dall’ex numero uno di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato.

Una domanda che molti si pongono è quella relativa ai prezzi delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia. Ci si chiede se i prezzi aumenteranno rispetto ai modelli attuali. Ovviamente al momento non vi sono notizie certe dato che i prezzi ufficiali saranno rivelati solo con la presentazione delle due auto e forse anche dopo. Tuttavia ritenere che rispetto alla gamma attuale vi possa essere un aumento dei prezzi nell’ordine del 10 o del 20% non pare un’ipotesi così incredibile. Del resto parliamo di una gamma che sarà quasi o del tutto elettrica e di conseguenza i prezzi delle due auto sono destinati ad aumentare anche per quanto concerne le entry level. Vedremo in proposito che novità arriveranno nel corso dei prossimi mesi. Le idee più chiare ovviamente le avremo con la presentazione della nuova Stelvio cbhe dovrebbe avvenire ad aprile 2025.