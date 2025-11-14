Nuova Fiat Pandina e 500: Italia alla riscossa per fermare l’avanzata cinese

Nuova Fiat Pandina e 500 sono due tra le principali novità relative all’industria auto del nostro paese. Il loro arrivo è previsto di sicuro entro il 2030, molto probabilmente nel 2028. Entrambe saranno prodotte in Italia, la Pandina dovrebbe essere prodotta a Pomigliano e la nuova 500 a Mirafiori. Di recente qualche “uccellino” ci ha parlato di possibili cambiamenti di sede per la Pandina, ma al momento notizie certe non ve ne sono. Di certo questi due modelli avranno un ruolo fondamentale nel rilancio dell’industria auto del nostro paese che cercherà con queste auto di fermare l’avanzata delle case automobilistiche cinesi che già adesso sono protagoniste di un vero e proprio assalto al mercato auto del nostro paese.

L’Italia si gioca la carte del made in Italy con la nuova Fiat Pandina e 500 per fermare l’avanzata cinese

Nuova Fiat Pandina e 500 dunque avranno un ruolo fondamentale non solo per la rinascita di Stellantis che viene da un momento difficile costato l’addio del CEO Tavares sostituito da Antonio Filosa, ma anche per l’intero settore auto del nostro paese che vive forse il momento più difficile di tutta la sua lunga storia con la produzione che ha toccato il minimo storico a causa degli stabilimenti di Stellantis che lavorano pochissimo per mancanza di nuovi modelli. Le cose però cambieranno a breve con l’arrivo delle prime novità. Ci riferiamo alla nuova Jeep Compass a Melfi e alla Fiat 500 ibrida a Mirafiori che dovrebbero dare un primo segnale di inversione della tendenza, cosa che poi dovrebbe continuare nei prossimi anni con numerosi nuovi modelli.

Ma ovviamente l’apice di tutto ciò verrà raggiunto nel 2028 anno in cui la nuova Fiat Pandina e la nuova Fia 500 dovrebbero finalmente vedere la luce se le ultime voci saranno confermate. Queste due auto infatti dovrebbero assicurare un gran numero di unità prodotte ogni anno arrivando sul mercato sia in versione elettrica che termica con prezzi altamente concorrenziali sfruttando a pieno le nuove tecnologie messe a disposizione da Stellantis che dovrebbe permettere loro di arrivare sul mercato sia nella versione ibrida che in quella a zero emissioni con prezzi altamente concorrenziali potendo sfidare ad armi pari avversari difficili come appunto le case automobilistiche cinesi che hanno deciso di portare in Europa le loro city car con prezzi interessanti e dotazioni di discreto livello.

Ma la nuova Fiat Pandina e la nuova Fiat 500 non saranno di meno. Con un look rinnovato, un miglioramento generale della tecnologia e degli allestimenti promettono battaglia. Anche le versioni elettriche si preannunciano davvero rivoluzionarie con prezzi praticamente pari se non addirittura inferiore alle versioni termiche e con molta più autonomia rispetto a quella offerta dalla stragrande maggioranza delle city car elettriche presenti oggi sul mercato. Per quanto riguarda il design la 500 rimarrà fedele a se stessa mentre quella che cambierà maggiormente sarà la nuova Fiat Pandina che avrà uno stile più in sintonia con quello di Fiat Grande Panda e con il resto della gamma Fiat ma che avrà anche richiami retrò alla sua celebre antenata la Fiat Panda di prima generazione degli anni ’80 .