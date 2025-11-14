Jeep: 12 edizioni speciali, una al mese, della Wrangler per festeggiare 85 anni di off-road

Il 2026 segna una pietra miliare per Jeep, che celebra infatti 85 anni ininterrotti di tradizione pionieristica accanto a un’eredità di avventure incessanti. Per celebrare otto decenni e mezzo di libertà, capacità e design iconico, Jeep lancia la nuova, audace celebrazione Twelve 4 Twelve, un tributo lungo un anno, leggendario come il marchio stesso.

Già a partire da questo mese di novembre, una nuova variante di Jeep Wrangler verrà svelata ogni mese per i prossimi 12 mesi. Questa entusiasmante campagna mette in primo piano lo spirito leggendario di Jeep, rendendo omaggio a una tradizione fondata su innovazione, individualità e oltre 7 milioni di Wrangler vendute nel mondo. “Jeep presenterà una Wrangler in edizione limitata il 12 di ogni mese per i prossimi 12 mesi, parte integrante della nostra celebrazione Twelve 4 Twelve, che durerà un anno e che celebra 85 anni di leadership e avventure off-road”, ha ammesso Bob Broderdorf che è CEO di Jeep. A calcare la scena per prima è stata la nuova Jeep Wrangler Moab 392 Edition, che rappresenta un concentrato di potenza appositamente progettata per offrire valore e prestazioni eccezionali. Con la presentazione di questa variante speciale, Jeep ha anche confermato che il motore HEMI V8 da 6,4 litri di cilindrata rimarrà un vero e proprio punto di forza all’interno della gamma del costruttore.

Jeep supporterà il lancio di ogni variante di Wrangler con una campagna di marketing dedicata

Ogni lancio di una nuova variante di Jeep Wrangler previsto ogni mese per 12 mesi, viene supportato dalla campagna di marketing annuale “Operation Airdrop”, progettata per essere trasmessa sui canali digitali e social media del marchio. Il primo video della serie, che svela la variante Moab 392, è già disponibile online. Gli spettatori che guardano il filmato di lancio della “Operation Airdrop” e i video successivi della serie, insieme a quelli che visitano il sito internet del costruttore, possono cogliere ulteriori indizi sulle future edizioni Twelve 4 Twelve.

La Jeep Wrangler Moab 392 Edition

La denominazione airdrop per Jeep rappresenta il riconoscimento di un momento che ha segnato la storia del marchio, ovvero il lancio con il paracadute della Willys MB sui campi di battaglia quasi 85 anni fa come ha anche sottolineato Olivier Francois che è Global Chief Marketing Officer di Stellantis. D’altronde non esiste un altro costruttore in grado di vantare una storia come quella di Jeep in America; di conseguenza ogni edizione speciale lanciata durante i prossimi mesi rappresenterà un lancio simbolico vero e proprio. La prossima variante speciale di Jeep Wrangler, proposta in edizione limitata, sarà disponibile il prossimo 12 dicembre.