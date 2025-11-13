Fox Factory e Jeep onorano gli eroi americani con l’esclusiva Wrangler Commando 392

In occasione del Veterans Day, Jeep celebra le proprie origini militari con un’edizione speciale che unisce tradizione e potenza pura: la Wrangler Commando 392, realizzata in collaborazione con Fox Factory. Questa versione esclusiva rende omaggio agli 85 anni di storia del marchio e alla sua eredità legata alle forze armate, fondendo lo stile iconico della Wrangler con le tecnologie più avanzate dell’ingegneria off-road moderna.

La produzione sarà estremamente limitata: solo 250 unità vedranno la luce. Di queste, 249 saranno destinate esclusivamente ai militari statunitensi — sia in servizio che veterani — mentre un solo esemplare sarà messo all’asta durante il Mese della Ricompensa Militare. L’intero ricavato sarà devoluto alla United Service Organizations (USO), a sostegno delle truppe americane.

Sotto il cofano, la Commando 392 nasconde il leggendario motore HEMI V8 da 6,4 litri, potenziato grazie alla collaborazione tra Fox Factory e Whipple. Il nuovo compressore volumetrico Whipple Gen6 da 3,0 litri eleva la potenza fino a circa 705 cavalli, garantendo prestazioni mozzafiato. A completare l’opera, un sistema di sospensioni JKS con ammortizzatori FOX 3.0 Race Series e stabilizzatore dello sterzo regolabile FOX ATS, per un controllo e una stabilità senza eguali anche nei terreni più estremi.

Montando cerchi Mopar con pneumatici Nitto da 37 pollici, il Commando 392 si erge imponente e pronto alla battaglia. Un impianto di scarico Magnaflow offre la giusta colonna sonora, mentre le portiere tubolari e i parafanghi svasati Mopar opachi in tinta ne esaltano l’aspetto di ispirazione militare. Un bimini Bestop color cuoio gli conferisce quella libertà open-air che gli appassionati di Jeep amano, mentre all’interno, la pelle Katzkin in una tonalità cuoio vintage conferisce al tutto un look raffinato e tradizionale.

Con un prezzo di partenza di 69.995 dollari, la Wrangler Commando 392 non è solo un oggetto da collezione: è un simbolo di orgoglio americano, artigianalità e profondo legame tra Jeep e l’esercito statunitense. Edizione limitata, rumorosa e carica di personalità, è il massimo omaggio a chi ha prestato servizio.