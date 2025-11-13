in Jeep

Fox Factory e Jeep onorano gli eroi americani con l’esclusiva Wrangler Commando 392

Limitato a 250 unità, questo fuoristrada di ispirazione retrò celebra gli 85 anni di Jeep

di

Wrangler Commando 392

In occasione del Veterans Day, Jeep celebra le proprie origini militari con un’edizione speciale che unisce tradizione e potenza pura: la Wrangler Commando 392, realizzata in collaborazione con Fox Factory. Questa versione esclusiva rende omaggio agli 85 anni di storia del marchio e alla sua eredità legata alle forze armate, fondendo lo stile iconico della Wrangler con le tecnologie più avanzate dell’ingegneria off-road moderna.

La produzione sarà estremamente limitata: solo 250 unità vedranno la luce. Di queste, 249 saranno destinate esclusivamente ai militari statunitensi — sia in servizio che veterani — mentre un solo esemplare sarà messo all’asta durante il Mese della Ricompensa Militare. L’intero ricavato sarà devoluto alla United Service Organizations (USO), a sostegno delle truppe americane.

Sotto il cofano, la Commando 392 nasconde il leggendario motore HEMI V8 da 6,4 litri, potenziato grazie alla collaborazione tra Fox Factory e Whipple. Il nuovo compressore volumetrico Whipple Gen6 da 3,0 litri eleva la potenza fino a circa 705 cavalli, garantendo prestazioni mozzafiato. A completare l’opera, un sistema di sospensioni JKS con ammortizzatori FOX 3.0 Race Series e stabilizzatore dello sterzo regolabile FOX ATS, per un controllo e una stabilità senza eguali anche nei terreni più estremi.

Montando cerchi Mopar con pneumatici Nitto da 37 pollici, il Commando 392 si erge imponente e pronto alla battaglia. Un impianto di scarico Magnaflow offre la giusta colonna sonora, mentre le portiere tubolari e i parafanghi svasati Mopar opachi in tinta ne esaltano l’aspetto di ispirazione militare. Un bimini Bestop color cuoio gli conferisce quella libertà open-air che gli appassionati di Jeep amano, mentre all’interno, la pelle Katzkin in una tonalità cuoio vintage conferisce al tutto un look raffinato e tradizionale.

Con un prezzo di partenza di 69.995 dollari, la Wrangler Commando 392 non è solo un oggetto da collezione: è un simbolo di orgoglio americano, artigianalità e profondo legame tra Jeep e l’esercito statunitense. Edizione limitata, rumorosa e carica di personalità, è il massimo omaggio a chi ha prestato servizio.

