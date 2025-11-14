La nuova Citroën C5 Aircross protagonista del porte aperte di questo fine settimana: da 28.900 euro

Il fine settimana in partenza domani, quello del 15 e 16 novembre prossimi, apre le porte delle concessionarie Citroën per avviare il lancio commerciale della nuova Citroën C5 Aircross ovvero il modello di punta del costruttore francese. Posto al top della gamma di Citroën, anche in virtù dell’importanza di praticare l’elettrificazione al meglio delle prerogative odierne, parliamo del SUV più grande, confortevole e tecnologico che completa la rinnovata gamma del Costruttore del Double Chevron. Con l’introduzione sul mercato della nuova Citroën C5 Aircross, la gamma del marchio si completa in accordo con modelli che presidiano ogni Segmento disponibile senza tralasciare il comparto dei veicoli commerciali.

Advertisement

D’altronde la nuova generazione della Citroën C5 Aircross ragiona su un’evoluzione importante per il costruttore, in accordo con un modello completamente rinnovato sebbene rimanga comunque accessibile in termini di approccio al listino. Rispettando appieno la tradizione del costruttore, in tal senso, pur offrendo valori di autonomia in elettrico tipici di modelli di Segmento superiore, ad esempio. In questo contesto la formula al centro della C5 Aircross racchiude al meglio i valori storici del marchio, a cominciare dall’attenzione rivolta agli occupanti in accordo con un piacere di guida quotidiano non indifferente.

Advertisement

La nuova Citroën C5 Aircross introduce un design audace e ricercato

Fra le novità insite nella nuova generazione di Citroën C5 Aircross insiste sicuramente un approccio dedicato a un design più audace e deciso, espressione di ricerca aerodinamica per una migliore efficienza complessiva. All’interno dell’abitacolo non manca un ambiente accogliente e confortevole che denota la solita attenzione, su questi temi, da parte di Citroën. Ci sono materiali curati, massima attenzione alla sensazione di benessere offerta e un’abitabilità posteriore eccellente con un bagagliaio ampio e modulabile in ogni motorizzazione disponibile.

Advertisement

Importante anche l’approccio tecnologico grazie all’introduzione del nuovo Waterfall Touchscreen e all’Head-Up Display esteso che offrono un’interfaccia moderna, intuitiva e fortemente immersiva. Ciò rende l’approccio alla guida della Citroën C5 Aircross più semplice e sicuro. Col porte aperte di domani e domenica 16 novembre si potrà sperimentare il benessere concesso agli occupanti della Citroën C5 Aircross semplicemente provandola su strada, apprezzando anche le sospensioni Progressive Hydrauilic Cushions che permettono una gestione perfetta delle asperità stradali garantendo equilibrio e benessere a bordo senza mettere in secondo piano il piacere di guida.

Advertisement

La gamma di propulsori elettrificati risulta particolarmente completa

La nuova Citroën C5 Aircross mette a punto una gamma completa di propulsori elettrificati, quindi varianti ibride, ibride plug-in ed elettriche, utili ad offrire massima libertà di scelta e una mobilità sostenibile alla portata di ogni tipologia di utente. Per la prima volta si può scegliere anche abbinata a due propulsori completamente elettrici. In questo contesto la Comfort Range offre un propulsore da 157 KW, o 210 cavalli, con batteria da 73 kWh per un’autonomia nell’ordine dei 520 chilometri percorribili con una singola ricarica. La versione Long Range dispone invece di 170 kW di potenza, pari a 230 cavalli, con una batteria da 97 kWh per un’autonomia di 680 chilometri con una ricarica completa.

Advertisement

La nuova Citroën C5 Aircross si può anche avere nella versione Plug-In Hybrid 195 Automatica o nella versione Hybrid 145 Automatica. In accordo con un’offerta commerciale dedicata, la nuova C5 Aircross, nella variante Plug-In Hybrid, si può acquistare a partire da 249 euro al mese. Allo stesso tempo la versione di accesso, Hybrid 145, si può avere con prezzi a partire da 28.900 euro.