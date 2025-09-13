Citroën C5 Aircross: a Rennes a breve ripartirà il secondo turno di produzione per supportare il lancio del SUV

Durante una riunione del CSE a fine agosto, Stellantis ha comunicato che nello stabilimento di Rennes-La Janais (Ille-et-Vilaine) tornerà operativo un secondo team di produzione completo per sostenere il debutto della nuova Citroën C5 Aircross. L’avvio è previsto per la settimana del 13 ottobre 2025, ma l’azienda ha precisato a L’Argus che, qualora fossero rispettati i requisiti di assunzione e formazione, il calendario potrebbe essere anticipato di sette giorni. Questa decisione mira a garantire un lancio più efficiente del nuovo modello, rispondendo alla crescente domanda e assicurando una produzione adeguata fin dalle prime fasi.

A Rennes Stellantis fa ripartire il secondo turno di produzione grazie alla nuova Citroen C5 Aircross

Pertanto, il sito bretone sarà in grado di produrre fino a 400 auto al giorno, rispetto alle 300 attuali con un team e mezzo. Mentre il vecchio modello sta terminando la sua carriera, attualmente condivide la sua linea di produzione con la nuova versione, i cui volumi stanno gradualmente aumentando in preparazione del suo lancio commerciale previsto per questo autunno.

Stellantis ha annunciato che il passaggio definitivo alla produzione della nuova Citroën C5 Aircross (codice CR3) avverrà “tra poche settimane”, senza fornire una data precisa. Lo stabilimento di Rennes-La Janais, che impiega circa 2.000 persone, vedrà l’introduzione di un secondo team di produzione completo, con oltre 200 nuovi addetti.

Metà di loro proverrà dalla riassegnazione del team di progetto, mentre circa 100 saranno lavoratori temporanei da assumere. La decisione segue una fase di ridimensionamento: 250 contratti interinali erano stati interrotti a gennaio 2025 e altri 82 nell’ottobre 2024, dopo il trasferimento di attività in Asia. Tuttavia, a febbraio, parte del personale era stato riassunto grazie alla maggiore domanda, soprattutto per le versioni diesel della Citroën C5 Aircross.

Negli ultimi tempi lo stabilimento Stellantis di Rennes-La Janais non è più così grande come un tempo. In circa vent’anni, la forza lavoro si è letteralmente ridotta, passando da 12.000 dipendenti nel 2004 a circa 2.000 oggi, così come la superficie, scesa a 108 ettari invece dei 220 di inizio secolo. Ora, la Citroën C5 Aircross è l’unica auto prodotta in loco, mentre anche le Peugeot 5008 sono uscite dalla linea di produzione prima dell’arrivo della nuova generazione. I sindacati sono quindi preoccupati per il futuro del sito, soprattutto se il SUV del marchio Chevron non dovesse avere successo.