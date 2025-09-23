Citroën C5 Aircross Plug-In Hybrid 195 Automatico: aperti gli ordini in Italia

La gamma del Nuovo SUV C5 Aircross si completa con l’arrivo della versione Plug-In Hybrid 195 Automatico, disponibile da oggi e affiancata alla Hybrid 145 e alla 100% elettrica ë-C5 Aircross Comfort Range, con autonomia di 520 km. In futuro sarà disponibile anche il SUV ë-C5 Aircross Long Range. Grazie all’offerta commerciale Citroën, la versione Plug-In Hybrid 195 Automatico parte da 249 euro al mese, mentre la gamma C5 Aircross ha un prezzo di partenza di 29.900 euro per la Hybrid 145.

Nuovo SUV C5 Aircross: da oggi, infatti, è possibile ordinarlo in versione Plug-In Hybrid 195 Automatico

Il Nuovo SUV C5 Aircross rappresenta il culmine dell’elettrificazione Citroën: il SUV più grande, confortevole e tecnologico della gamma, che completa un’offerta rinnovata capace di soddisfare ogni esigenza di mobilità, dai quadricicli Ami ai B-SUV C3 Aircross, fino ai segmenti C con C4 e C4X, senza dimenticare i veicoli commerciali.

Il nuovo SUV C5 Aircross si distingue nel segmento grazie alla sua tecnologia ibrida plug-in, che lo rende estremamente versatile e facile da usare. L’autonomia elettrica media raggiunge 86 km, il 33% in più rispetto alla precedente versione, superando i 100 km in città. Il sistema combina un motore turbo 1.6 litri a 4 cilindri da 150 CV con un motore elettrico da 92 kW (125 CV), alimentato da una batteria da 21 kWh posizionata centralmente sotto il pianale, per una potenza complessiva di 195 CV.

Il motore elettrico è integrato nel nuovo cambio automatico eDCS a doppia frizione a 7 rapporti. I due propulsori possono lavorare insieme o separatamente, a seconda delle condizioni di guida. Sono disponibili tre modalità: Hybrid, che ottimizza il consumo privilegiando l’elettrico; Electric, per guida totalmente elettrica fino a 135 km/h; e Sport, che unisce i due motori per massime prestazioni, con regolazioni dedicate di acceleratore, trasmissione e sterzo.

Il Nuovo SUV Citroën C5 Aircross Plug-In Hybrid 195 Automatico unisce autonomia e prestazioni dei motori tradizionali alla mobilità a zero emissioni dell’elettrico. Grazie a oltre 100 km di autonomia elettrica in città, molti conducenti possono percorrere gli spostamenti quotidiani senza dover ricaricare la batteria ogni giorno. La ricarica è semplice e veloce: con il caricatore di bordo standard da 3,7 kW, il pieno richiede circa 5h15 su wallbox da 7,4 kW, mentre con il caricatore opzionale da 7,4 kW il tempo scende a 2h55, garantendo praticità e flessibilità per la vita di tutti i giorni.