Fiat Grande Panda: aumentano i prezzi della versione ibrida

Fiat Grande Panda è stata la grande novità di Fiat nel 2025. Presentata nel luglio del 2024 gli ordini si sono aperti ad inizio anno sia per la versione 100 per cento elettrica sia per quella ibrida. A queste poi in un secondo momento si è aggiunta anche la versione con motore a benzina ed un prezzo decisamente interessante. Oggi a quasi un anno di distanza dal lancio sul mercato del nuovo modello di Fiat vi segnaliamo un aumento di prezzo che interessa la versione ibrida.

Fiat Grande Panda MHEV: aumentano i prezzi a quasi un anno dal lancio sul mercato

Ci riferiamo alla Fiat Grande Panda MHEV, quella che per intenderci si carattrizza per la presenza del motore mild hybrid da 1.2 litri per 110 cavalli. Questa versione della vettura della casa torinese fino a pochi giorni fa costava nella versione entry level con allestimento Pop 18.900 euro, nella versione intermedia con allestimento Icon 20.400 euro e infine nella versione top di gamma La Prima i prezzi partivano da 23.400 euro. Adesso invece la casa torinese ha deciso di aumentare i prezzi della sua auto di 1.000 euro per ogni allestimento. Ciò significa che la versione Pop adesso parte da 19.900 euro, la versione Icon da 21.400 euro e infine la top di gamma La Prima da 24.400 euro.

Al momento l’aumento di prezzo riguarda solo ed eslcusivamente la versione MHEV di Fiat Grande Panda. Mentre l’elettrica al 100 per cento che come sappiamo è la più cara e quella con motore a benzina che invece è la più economica rimangono invariati. Probabilmente l’obiettivo di Fiat è stato quello di aumentare le distanze tra la versione a benzina e quella ibrida. Ricordiamo che al momento la versiona benzina in allestimento Pop che è la entry level della gamma parte da 16.900 euro al netto di incentivi e promozioni varie.

È plausibile che l’obiettivo sia anche quello di marcare in modo più netto la distanza tra Fiat Grande Panda e la Panda tradizionale, che recentemente ha assunto la denominazione di Pandina. Quest’ultima, infatti, viene proposta a un prezzo di partenza pari a 15.950 euro, promozioni escluse, nella versione base della gamma, per poi salire progressivamente fino ai 19.050 euro richiesti per l’allestimento Cross, che rappresenta il vertice dell’offerta. In questo scenario, la scelta per il cliente risulta più lineare e immediata, soprattutto se si considera che la Grande Panda presenta oggi un prezzo d’ingresso superiore di circa 1.000 euro rispetto a quello della Pandina Cross. Tale posizionamento contribuisce a delineare con maggiore chiarezza il ruolo dei due modelli all’interno della gamma, evitando sovrapposizioni e potenziali incertezze al momento dell’acquisto.

È evidente che gli incrementi di prezzo non incontrano mai il favore del pubblico, ma va anche considerato come le case automobilistiche intervengano frequentemente sui listini in funzione di molteplici fattori. Tra questi rientrano le strategie adottate dai concorrenti, le dinamiche interne legate ai costi e allo sviluppo dei prodotti, nonché l’andamento delle vendite. I prezzi, dunque, non sono statici, ma il risultato di un equilibrio complesso tra mercato, strategia industriale e riscontri commerciali. Vedremo se da questo punto di vista ci saranno ulteriori sorprese nel corso delle prossime settimane o se questo aumento della versione ibrida è destinato a rimanere almeno per quanto riguarda Fiat Grande Panda una eccezione.