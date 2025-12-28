Jeep Wrangler Snow Trace: l’edizione speciale super limitata al debutto

Stellantis Japan lancerà l’edizione limitata Jeep Wrangler Snow Trace, un fuoristrada a grandezza naturale di Jeep, presso le concessionarie autorizzate Jeep in tutto il Giappone, in una serie limitata di 150 unità. Il prezzo al dettaglio suggerito dal produttore è di 9.090.000 yen.

Jeep Wrangler Snow Trace è un modello in edizione limitata sviluppato per il Giappone sulla base della Wrangler Unlimited Sahara

La Jeep Wrangler Snow Trace è un modello in edizione limitata sviluppato esclusivamente per il Giappone sulla base della Wrangler Unlimited Sahara. Il suo design audace, ispirato alle attività sulla neve, è accattivante. Il cofano presenta un grande e accattivante adesivo raffigurante sci e snowboard, mentre i parafanghi laterali presentano le sagome di sciatori e snowboarder in gara. Questi adesivi sono stati creati in collaborazione con un team di product design statunitense. Anche il lunotto posteriore sinistro presenta dettagli giocosi, come la sagoma di una Willys MB, l’origine di Jeep, che cammina fianco a fianco con uno yeti.

La caratteristica più importante è il cerchio 2-Way, che permette di godere di due stili diversi con impressioni diverse. Un design del cerchio ha un aspetto classico ispirato alla Willys ’41, una concept car che eredita lo spirito della Willys MB. D’altro canto, se dotato di un grande coprimozzo argentato, emana una presenza imponente. La silhouette della Willys MB è incisa su entrambi i coprimozzi

Advertisement

La parte posteriore del veicolo è inoltre dotata di una copertura rigida bianca per la ruota di scorta con stampata un’illustrazione Wrangler e, abbinata alle calotte bianche degli specchietti retrovisori con il logo Jeep, crea una finitura uniforme che evoca un mondo di bianco argenteo.

La Jeep Wrangler Snow Trace si distingue per una serie di elementi esclusivi che ne rafforzano il carattere e l’identità, richiamando in modo evidente il mondo della montagna e delle superfici innevate. Tra i dettagli più riconoscibili spiccano i cappucci degli specchietti retrovisori in colore bianco, impreziositi dal logo della casa automobilistica americana, una scelta stilistica che crea un contrasto deciso con la carrozzeria e sottolinea l’unicità dell’allestimento. A completare il look esterno contribuisce il copriruota di scorta rigido, anch’esso bianco, decorato con un’illustrazione dedicata alla Jeep Wrangler, pensata per enfatizzare lo spirito avventuroso del modello.

Advertisement

Non mancano adesivi specifici Snow Trace, applicati su cofano e parafanghi, che rendono immediatamente riconoscibile questa versione speciale e ne rafforzano l’immagine esclusiva. Anche i cerchi, realizzati in una configurazione a due vie e sviluppati appositamente per la Snow Trace, rappresentano un elemento distintivo, con un design studiato per unire robustezza ed estetica.

A completare l’esperienza legata a questa edizione limitata, Jeep ha previsto una serie di omaggi dedicati sia ai partecipanti ai test drive sia ai clienti che procedono all’acquisto. Si tratta di prodotti sviluppati in collaborazione con K2, storico marchio statunitense specializzato in sci e snowboard, che aggiungono valore all’iniziativa e rafforzano il legame tra il veicolo e l’universo degli sport invernali. Insomma una novità molto interessante per Jeep in Giappone, un mercato considerato come fondamentale per la futura espansione del marchio che sempre più vuole conquistare rapidamente terreno nel settore auto a livello globale.