Peugeot 208 Racing TC6: ecco la nuova 208 per la pista

Si amplia la gamma della Peugeot 208 che dopo le varianti 208 Rally4 e 208 Racing Rally6 introduce una nuova inedita variante destinata all’impiego in pista. Peugeot Sport ha infatti presentato la Peugeot 208 Racing TC6 che mette a punto un equilibrio perfetto fra prestazioni, sicurezza, innovazione e accessibilità. Un set di caratteristiche rendono l’esperienza di guida della nuova 208 Racing TC6 decisamente unica.

Con la presentazione della Peugeot 208 Racing TC6 il Costruttore del Leone, ovvero il suo reparto sportivo, introduce una nuova pietra miliare quando si tratta di ragionare in termini di gare in pista. Il modello è infatti appositamente progettato per rendere accessibili i valori prestazionali espressi dalle sue capacità dinamiche e motoristiche, coniugando dinamismo ed efficienza per un’esperienza di guida sempre esaltante. D’altronde la nuova Peugeot 208 Racing TC6 ha beneficiato dell’apporto di Stellantis Motorsport in accordo con più di 5.000 chilometri di test portati a termine. Il modello potrà competere in ogni parte del mondo nei campionati nazionali, nelle Series Cup e così via, già a partire dal prossimo anno.

La Peugeot 208 Racing TC6 adotta caratteristiche tipiche delle auto da corsa

Al centro delle caratteristiche della Peugeot 208 Racing TC6 ci sono elementi tipici delle auto da corsa. Si parte dal propulsore da 1.2 litri, capace di 145 cavalli di potenza e 240 Nm di coppia, che adotta un sistema di gestione elettronica specificamente destinato all’impiego in gara che garantisce affidabilità in ogni condizione. Il telaio, che è stato ribassato di 50 millimetri, soddisfa i più severi standard di sicurezza per ogni tipologia di competizione. L’aggiunta di una gabbia di sicurezza multi punto, saldata secondo i più recenti standard FIA, ridefinisce i requisiti di sicurezza per le gare in pista. La Peugeot 208 Racing TC6 è dotata di ammortizzatori appositamente sviluppati e calibrati, progettati per sfruttare al meglio gli pneumatici stradali standard (misura 205/45 R17) di qualsiasi marca, consentendone la compatibilità con ogni tipologia di campionato. Questi pneumatici di serie, più economici rispetto a quelli da competizione, contribuiscono a ridurre i costi di gestione complessivi senza compromettere le prestazioni o il piacere di guida.

Anche il sistema di sterzo standard è stato appositamente ricalibrato per offrire una risposta più diretta e precisa. Per quanto riguarda l’impianto frenante, invece, i componenti di serie sono stati ridimensionati e le pastiglie freno sono ora specifiche e sono state adattate per soddisfare le esigenze tipiche delle gare sprint e di quelle di durata. La Peugeot 208 ha un peso a vuoto di 1.000 chilogrammi e dimensioni compatte (4.055 mm di lunghezza e 1.745 mm di larghezza), che contribuiscono alla sua agilità e a ottimi valori prestazionali in pista. Fedele agli standard di Stellantis Motorsport, la Peugeot 208 Racing TC6 beneficia dei più recenti progressi in materia di sicurezza. La sua gabbia di sicurezza saldata, il sistema antincendio integrato e tutti gli equipaggiamenti di sicurezza sono stati sviluppati grazie alla competenza e al lavoro di ricerca e sviluppo dei team tecnici dedicati.

Progettata per rendere le corse automobilistiche più accessibili, la 208 Racing TC6 si rivolge sia ai principianti che ai piloti più esperti. Il suo costo contenuto, la comprovata affidabilità e la semplicità d’utilizzo consentono a un’ampia gamma di appassionati di vivere la competizione in un ambiente strutturato e professionale.