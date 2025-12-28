Stellantis: la cura Filosa funziona, in America incoraggianti segnali di ripresa secondo i concessionari

Stellantis negli ultimi anni ha vissuto un momento molto difficile in Nord America ed in particolare negli Stati Uniti a causa di alcune scelte sbagliate che hanno finito per penalizzare le vendite di auto in quell’importante area del mondo. Di mezzo ci sono andati ovviamente i concessionari che hanno reguistrato cali vertiginosi e non pochi problemi a vendere auto probabilmente troppo costose. Le cose però sembrano cambiate con l’addio di Carlos Tavares e l’avvento di Antonio Filosa a nuovo CEO del gruppo automobilistico.

La tensione tra concessionari e Stellantis negli USA sembra attenuarsi: primi segnali di ripresa

Per buona parte dello scorso anno, la tensione tra i concessionari dei marchi Chrysler, Dodge, Jeep e Ram e la casa madre Stellantis è stata evidente e apertamente conflittuale. I rivenditori accusavano il gruppo di aver adottato strategie poco efficaci, che avevano contribuito a un netto rallentamento delle vendite. Nei piazzali delle concessionarie si accumulavano veicoli dai prezzi giudicati eccessivi, mentre i margini di profitto scendevano a livelli paragonabili a quelli registrati durante la Grande Recessione. Il malcontento si è tradotto in lettere dai toni duri e in prese di posizione pubbliche, nelle quali veniva sottolineato come un’azienda storicamente legata al mercato statunitense sembrasse ormai distante dalle reali esigenze dei clienti americani.

Nel frattempo, lo scenario è cambiato in modo significativo. Alla guida del gruppo è arrivato un nuovo amministratore delegato, Antonio Filosa, che opera dagli Stati Uniti, con sede ad Auburn Hills, segnando una discontinuità rispetto alla precedente gestione europea. Filosa ha dichiarato l’intenzione di instaurare un dialogo più stretto con la rete di concessionari americana, adottando un approccio più attento all’ascolto rispetto al suo predecessore Carlos Tavares. Parallelamente, Stellantis ha rivisto le politiche di prezzo, ridotto la complessità degli allestimenti e avviato il lancio di modelli nuovi o aggiornati. Secondo i concessionari, queste vetture rispondono meglio ai gusti del pubblico statunitense, tradizionalmente orientato verso motorizzazioni V8 e soluzioni ibride.

Il gruppo ha avviato una campagna di assunzioni per supportare al meglio i suoi oltre 2.000 negozi negli Stati Uniti nei settori vendite, ricambi e assistenza, e si è anche impegnata a investire di più nella pubblicità locale. Secondo numerose interviste rilasciate questa settimana, i concessionari Stellantis hanno accolto con favore molti dei cambiamenti e stanno finalmente iniziando a sentirsi ottimisti sul futuro delle loro attività. Pur essendo ottimisti i concessionari sono d’accordo nel dire che comunque questo è solo l’inizio e che c’è ancora tanto lavoro da fare per migliorare effettivamente le cose.

Secondo la società di autonoleggio Edmunds.com Inc., la quota di mercato statunitense di Stellantis è diminuita drasticamente negli ultimi anni: dal 12,5% del 2020 a solo il 7,7% nei primi 11 mesi di quest’anno. Si tratta di una quota inferiore a quella a cui è crollato il predecessore Chrysler Group durante la Grande Recessione, quando l’azienda è fallita. All’inizio di questo mese, Filosa ha comunicato agli investitori che la quota di mercato statunitense dell’azienda è leggermente migliorata nella seconda metà dell’anno e che l’azienda ha “risolto il problema di gestione dell’inventario dei concessionari che era stato così grave l’anno scorso”.

I dati di Edmunds confermano che i modelli Stellantis non rimangono solitamente fermi nei concessionari per così tanto tempo come nel 2024. Tuttavia, i veicoli dell’azienda impiegano ancora molti più giorni per essere venduti rispetto alla media del settore, con Ram e Chrysler che si sono mossi particolarmente lentamente negli ultimi mesi. A ottobre e novembre, ad esempio, i pickup e i furgoni Ram hanno impiegato più del doppio del tempo per essere venduti rispetto alla media del settore di 63 giorni, secondo i dati di Edmunds, un dato sostanzialmente peggiore rispetto all’inizio dell’anno.

I dirigenti di Stellantis riconoscono che la ripresa richiederà tempo, ma sottolineano l’impegno nel ricostruire fiducia ascoltando i concessionari. Dopo anni di riduzioni nel supporto ai dealer, l’azienda ha assunto 200 persone per vendite, assistenza e ricambi e prevede di riaprire nel 2026 centri commerciali fisici a sostegno dei concessionari, incluso un nuovo centro a Chicago. Queste assunzioni fanno parte di un programma più ampio per aggiungere circa 2.000 posizioni in produzione, qualità e ingegneria, con un focus sulla sede di Auburn Hills, apprezzato dai rivenditori dopo anni di tagli e outsourcing.

Stellantis aumenterà anche la spesa pubblicitaria locale e ha reintrodotto le associazioni pubblicitarie dei concessionari, condividendo risorse e decisioni su promozioni e scorte. L’arrivo di nuovi modelli, come la Jeep Cherokee riprogettata e le versioni a benzina della Dodge Charger, mira a colmare lacune della gamma e a incrementare la redditività dei dealer. Randy Dye sottolinea il ritorno del “divertimento” con motori Hemi V-8 e muscle car Dodge, frutto di una gestione più vicina al mercato americano.