Ram SUV: in America stanno impazzendo ad immaginare il suo design

Da quando si è saputo del suo arrivo in America del nord ma anche nel resto del mondo si parla tanto di come sarà il primo Ram SUV. Del resto si tratta di un marchio che specie negli Stati Uniti ha moltissimi fan grazie ai suoi pickup davvero unici. Da tempo ci si chiedeva come mai il marchio di Stellantis non realizzasse anche un SUV e adesso quella che era una speranza di molti diventerà realtà.

In un video viene ipotizzato l’aspetto del futuro Ram SUV in arrivo nei prossimi anni grazie al maxi investimento di Stellantis

E’ stato infatti confermato dai dirigenti di Stellantis ed in primis dal responsabile del marchio Tim Kuniskis che finalmente nei prossimi anni la casa americana avrà il suo primo SUV. Si tratta infatti du uno dei nuovi modelli previsti nel famoso piano di investimenti da 13 miliardi di dollari previsto da Stellantis per il Nord America e fortemente voluto dal nuovo CEO Antonio Filosa per rilanciare le vendite del gruppo in quello che rimane il suo mercato più importante a livello globale.

Secondo le ultime indiscrezioni che vi abbiamo riportato anche noi nei giorni scorsi il primo Ram SUV si potrebbe chiamare Ram Ramcharger. Questo nome inizialmente doveva essere impiegato per una versione speciale del pickup Ram 1500 a lunga autonomia ma alla fine si è deciso di utilizzare un nome diverso e questo quindi è rimasto libero per il futuro SUV che a quanto pare sarà prodotto sulla stessa piattaforma della futura Jeep Grand Wagoneer e, proprio come questo modello, si ritiene che la sua produzione avverrà sulla catena di montaggio dello stabilimento Stellantis di Warren in Michigan.

Sappiamo anche che, una volta ufficializzato, il futuro Ram SUV sul mercato americano sfiderà avversari del calibro di Ford Expedition e la Chevrolet Tahoe. Alcuni importanti media ritengono che si atterrà alla tradizionale ricetta del motore a combustione interna, anche se un range extender potrebbe in futuro essere aggiunto alla gamma. Ricordiamo che l’ultimo veicolo con il nome Ramcharger era un prodotto con marchio Dodge ed è stato prodotto tra il 1998 e il 2001, succedendo ai suoi predecessori assemblati tra il 1981 e il 1993 e tra il 1974 e il 1980.

Sembra che manchino circa tre anni alla presentazione ufficiale del nuovo Ram Ramcharger (nome non confermato), quindi potrebbero succedere molte cose in questo lasso di tempo. Pertanto, nulla è ancora definitivo, e questo probabilmente include anche il suo design. Tuttavia, questo non ha impedito ai creatori digitali di tutto il mondo di immaginarlo in diverse occasioni. Uno degli ultimi rendering di questo modello in arrivo è stato pubblicato da Digimods Design su YouTube e, a nostro avviso, sembra molto realistico come stile.

Osservando il veicolo frontalmente, soprattutto nella sezione anteriore, l’impronta del Ram 1500 è immediatamente riconoscibile, pur con alcuni interventi di aggiornamento. Spicca una firma luminosa sdoppiata, affiancata da un cofano con powerdome che conferisce maggiore presenza su strada. Il frontale appare piatto e massiccio, dominato da una griglia di grandi dimensioni che mette in evidenza la scritta Ram, mentre il paraurti, dal taglio pratico e funzionale, integra più prese d’aria e una coppia di fendinebbia. Completano l’insieme specchietti retrovisori di generose dimensioni, pensati per garantire una buona visibilità.

La vista laterale risulta piuttosto pulita e lineare, senza soluzioni particolarmente elaborate, ma con superfici equilibrate. I finestrini posteriori a tre quarti sono ampi e lasciano intuire un abitacolo spazioso, probabilmente in grado di accogliere tre file di sedili.

La parte posteriore adotta uno stile più convenzionale, caratterizzato da fanali verticali, un paraurti semplice con alloggiamento centrale per la targa e un portellone che dà accesso a un vano di carico di notevoli dimensioni. Nel complesso, il progetto appare convincente e sarebbe ben accetto come primo Ram SUV.