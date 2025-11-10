Ram chiude ottobre in bellezza con un nuovo record per Rampage in Brasile

Ottobre si conclude con un altro mese di festeggiamenti per Ram in Brasile. L’azienda automobilistica termina infatti il decimo mese del 2025 registrando una significativa crescita nelle immatricolazioni, pari al 32,1 per cento in più rispetto ai risultati ottenuti nel mese di settembre dello stesso anno. L’evento più rilevante dell’intero periodo è stato rappresentato dalla Rampage, il primo modello della casa automobilistica americana interamente progettato, sviluppato e costruito al di fuori del mercato nordamericano, un traguardo considerato particolarmente importante per l’espansione internazionale del brand.

Dopo aver registrato 50 mila unità vendute dal lancio il Ram Rampage ha chiuso ottobre con un altro risultato senza precedenti

Dopo aver registrato 50 mila unità vendute dal lancio, a dimostrazione della fiducia dei consumatori, il Rampage ha chiuso ottobre con un altro risultato senza precedenti: 3.053 unità immatricolate, il volume di vendite più alto per il modello in un solo mese dal suo debutto sul mercato. Con i numeri di ottobre, il Rampage ha superato la soglia delle 20 mila unità vendute solo quest’anno. Il pick-up rimane tra i cinque pick-up compatti e di medie dimensioni più venduti in Brasile.

Un altro momento clou di ottobre è stato l’ultimo premio assegnato al Rampage. Il pick-up ha ottenuto il miglior consumo di carburante in autostrada nella categoria pick-up diesel della classifica Folha Mauá, con un impressionante 21,5 km/l. Questo premio si aggiunge ai 25 riconoscimenti vinti dal pick-up dalla stampa specializzata, con titoli in premi organizzati, tra gli altri, da UOL Carros, Mobilidade Estadão, Carsughi L’Auto Preferita, AutoData, AutoInforme, Quatro Rodas e Mobiauto.