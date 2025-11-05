Rampage: il pickup di Ram debutta in Europa a Fieracavalli 2025

Ram, l’iconico marchio noto per potenza, capacità e innovazione, sarà orgoglioso di presentare l’ anteprima europea della Ram Rampage a Fieracavalli 2025 (dal 6 al 9 novembre 2025), dove sarà protagonista in qualità di principale partner automobilistico dell’evento.

Ram Rampage: il pickup fa il suo debutto in Europa in occasione di Fieracavalli 2025

Ram ha colto l’occasione per presentare in anteprima europea il nuovissimo modello Rampage a una community estremamente interessata e perfettamente allineata al posizionamento strategico del prodotto.

Questa presentazione esclusiva ha permesso di mostrare tutte le caratteristiche distintive e le innovazioni tecnologiche del veicolo, creando entusiasmo tra gli appassionati e i potenziali clienti. Con questo modello, che rappresenta il primo veicolo Ram completamente progettato, sviluppato e prodotto interamente in Brasile, il marchio intende rafforzare la propria identità globale e puntare a ridefinire completamente il concetto di pick-up, offrendo prestazioni, affidabilità e stile unici nel segmento.

L’obiettivo è consolidare la presenza di Ram in Europa e suscitare interesse verso un modello che combina tradizione e innovazione in modo straordinario. Il Ram Rampage è un audace nuovo ingresso nel segmento dei pick-up compatti lifestyle, progettato per soddisfare le esigenze in continua evoluzione degli automobilisti europei alla ricerca del perfetto equilibrio tra guidabilità quotidiana e robustezza e praticità.

Posizionato tra i SUV compatti e i pick-up di medie dimensioni, il Rampage colma uno spazio vuoto nel mercato con una proposta di valore convincente. Con Rampage, Ram ridefinisce il concetto di pick-up compatto, combinando potenza, capacità, tecnologia e qualità premium in un unico pacchetto dinamico.