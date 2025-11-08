Rampage è due volte campione nella categoria “Os Eleitos” della rivista Quatro Rodas in Brasile

Rampage dimostra ancora una volta la fiducia che ripone tra i brasiliani vincendo per la seconda volta il premio “Os Eleitos” nella categoria “Os Eleitos” (Gli Eletti) della rivista Quatro Rodas, nella categoria Pickup Intermedi. Il sondaggio condotto dalla rivista valuta il livello di soddisfazione dei proprietari dei veicoli e dei servizi post-vendita. Tra gli elementi valutati figurano aspetti relativi a sicurezza, prestazioni, guidabilità, comfort, design e fiducia nel marchio.

Rampage ha ottenuto 27 premi dalla stampa specializzata dal suo lancio due anni fa

Con questo risultato, la Rampage consolida il suo status di veicolo da collezione, ottenendo 27 premi dalla stampa specializzata dal suo lancio due anni fa. I riconoscimenti ottenuti in questo periodo conferiscono al pick-up una media impressionante di quasi un trofeo al mese, a dimostrazione del successo del modello tra gli esperti del settore automobilistico.

La vittoria nella categoria “Os Eleitos” testimonia anche il gradimento del pubblico, poiché sono stati i proprietari a valutare positivamente il modello e a proiettare ancora una volta la Rampage al vertice della categoria Pickup Intermedi. Vale la pena notare che il modello ha recentemente superato la soglia delle 50.000 unità vendute dal suo lancio sul mercato – 20.000 solo nel 2025 – e a ottobre ha registrato la sua migliore performance di vendita mensile, con oltre 3.000 immatricolazioni nel decimo mese del 2025.

La Rampage è venduta in Brasile in quattro versioni: Big Horn, la porta d’ingresso nell’universo Ram; Rebel, con pneumatici misti e un look più orientato all’off-road; Laramie, con le eleganti cromature dei pick-up del marchio o con l’allestimento Night Edition, che presenta finiture scure al posto delle cromature; e R/T, il pick-up nazionale più veloce sul mercato, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,9 secondi e una velocità massima di 220 km/h. Le opzioni di motore sono l’avanzato 2.2 Turbodiesel da 200 CV e 450 Nm (45,9 kgfm) di coppia o il potente 2.0 Hurricane 4 Turbo Benzina da 272 CV e 400 Nm (40,8 kgfm), quest’ultimo disponibile solo nella versione R/T. Entrambi i motori sono abbinati a un efficiente cambio automatico a 8 rapporti.