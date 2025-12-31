Alfa Romeo 6C: una collezione da sogno all’asta a Rétromobile 2026

Si avvicina l’appuntamento con Rétromobile 2026, importante salone dedicato alle auto storiche, accolto presso il Paris Expo Porte de Versailles, a Parigi. Anche questa volta, nell’ambito della rassegna, si svolgerà un’asta di gioielli classici a quattro ruote. A curarla ci penseranno gli specialisti di Gooding Christie’s, partner ufficiale dell’evento ormai alle porte. Di qualche giorno fa l’annuncio dell’inserimento in catalogo di quattro Alfa Romeo 6C della Cherrett Collection, appartenute alla storica del “biscione” Angela Cherrett e al marito Allan.

Con queste vetture, i due coniugi inglesi presero parte attivamente, nel corso degli anni, a numerosi eventi, sia a matrice espositiva sia di natura competitiva. Ora il quartetto automobilistico prima menzionato si prepara ad accarezzare i sogni dei collezionisti, desiderosi di aggiungere nuovi pezzi speciali alla propria raccolta.

La gestione della vendita sarà curata, come dicevamo, da Gooding Christie’s. Non è previsto un prezzo di riserva, anche se è facile intuire che l’idea dello shopping sarà un privilegio riservato ai pochi eletti in grado di permettersi oggetti di tale splendore e…valore. Le cifre in ballo saranno infatti di una certa consistenza.

Non sappiamo a che livelli si spingeranno i valori di aggiudicazione delle quattro Alfa Romeo 6C della Cherrett Collection, ma è fuori di dubbio la loro collocazione oltre il raggio d’azione del radar in possesso dei comuni mortali. L’appuntamento col martello del banditore è fissato per la giornata di giovedì 29 gennaio, quando l’asta parigina inaugurale di Gooding Christie’s andrà in scena.

Complice anche l’interesse mondiale suscitato da Rétromobile, i valori dei “biscioni” messi in catalogo potrebbero spingersi oltre le stime della vigilia. Al momento queste ultime non sono disponibili. Ignote sono pure le schede di vendita dei singoli lotti. Sarà nostra cura aggiornare il quadro con nuovi elementi descrittivi, quando ne avremo conoscenza. Penso che con un certo anticipo rispetto allo svolgimento della vendita all’incanto si avranno tutte le informazioni necessarie, per scoprire più nel dettaglio i lotti e per calibrare meglio le offerte, nel caso si fosse interessati all’acquisto.

Quella di Parigi, oltre che la prima in terra di Francia, sarà anche la prima asta di Gooding Christie’s in suolo europeo, oltretutto nella prestigiosa veste di partner ufficiale di Rétromobile 2026. A dare ulteriore valore alla cosa ci pensa il fatto che quella di prossimo svolgimento sarà l’edizione numero 50 del celebre salone francese per auto storiche e di altissimo pregio.

Presso il Paris Expo Porte de Versailles, insieme alle quattro Alfa Romeo 6C della Cherrett Collection, i potenziali acquirenti potranno prendere di mira tanti altri gioielli a motore, provenienti da varie parti del mondo, in un rito ecumenico di cui anche loro sono espressione. I motivi di interesse non mancheranno all’appello. Ecco perché il conto alla rovescia sta cominciando a generare pulsioni di shopping di un certo rilievo.

Fonte | Gooding Christie’s