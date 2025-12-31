Leapmotor annuncia ufficialmente il suo debutto in Argentina nel 2026

Leapmotor, il marchio cinese di veicoli elettrificati, inizierà ufficialmente le operazioni in Argentina in partnership con Stellantis a metà del 2026, ma farà il suo ingresso trionfale nel mercato argentino in questi giorni al Summer Car Show. Recentemente riconosciuto come una delle startup di veicoli elettrificati in più rapida crescita in Cina, il marchio ha raggiunto un nuovo traguardo con il lancio in America Latina quest’anno e presto in Argentina, segnando l’inizio di una nuova fase della sua espansione globale.

Leapmotor arriva nel Paese tramite Stellantis con una proposta di valore che unisce tecnologia, design, sicurezza, connettività e comfort

“Leapmotor nasce in partnership con Stellantis, leader del mercato latinoamericano, consentendoci di sfruttare la vasta esperienza e la forza del gruppo per posizionarci rapidamente come attore chiave nell’elettromobilità nella regione. Vogliamo offrire a più persone l’accesso a tecnologie all’avanguardia e, così facendo, contribuire a un futuro più pulito, efficiente e connesso in Argentina”, ha dichiarato Martín Zuppi, Presidente di Stellantis Argentina.

Lo spazio Leapmotor si concentrerà sulla presentazione del marchio e sulla presenza fisica della C10 ultra-ibrida e della B10 ultra-ibrida, rispettivamente appartenenti ai segmenti SUV D e C. Entrambi i modelli riflettono l’obiettivo del marchio: affermarsi come alternativa competitiva nell’esigente mercato argentino.

La sua principale innovazione risiede nel sistema ultra-ibrido con tecnologia REEV, che consente la guida completamente elettrica con il supporto di un motore a combustione. Questo offre l’esperienza di un veicolo elettrico con la libertà di percorrere lunghe distanze senza dipendere dalle infrastrutture di ricarica, una proposta particolarmente interessante per un Paese come l’Argentina, con le sue vaste estensioni e una rete di ricarica ancora limitata.

Per Leapmotor, l’innovazione non significa solo generare nuove tecnologie, ma anche integrarle in modo efficiente nei propri modelli per migliorare l’esperienza di guida, rafforzare la sicurezza, espandere la connettività e procedere verso una mobilità più sostenibile.

“Vogliamo guidare l’innovazione nel settore automobilistico con una visione tecnologica che va oltre l’elettrificazione, integrando soluzioni che combinano sicurezza, connettività e sostenibilità. Questo è il percorso che abbiamo definito per consolidare Leapmotor come leader nella trasformazione della mobilità”, ha concluso Zuppi.