Peugeot TotalEnergies: finale di stagione deludente del FIA WEC in Bahrain

A circa 100 chilometri dal circuito di Losail e 253 giorni dopo l’apertura della stagione in Qatar, la stagione FIA ​​WEC 2025 si è conclusa in Bahrain sul circuito di Sakhir. Su una pista con temperature superiori a 40 °C, entrambe le Peugeot 9X8 hanno preso il via dalla seconda fila della 8 Ore del Bahrain con pneumatici duri dopo una prestazione di qualifica convincente. Loïc Duval (#94) e Paul Di Resta (#93) hanno mantenuto la loro 9X8 nella top five dopo un impegnativo doppio stint nella manche di Sakhir, prima che i loro compagni di squadra Jean-Éric Vergne, che guiderà lo sviluppo della Peugeot Hypercar nel 2026, e Théo Pourchaire, al suo debutto in gara al volante della 9X8, prendessero il comando.

Peugeot TotalEnergies occupa il 7° posto nella classifica costruttori del Campionato Mondiale Endurance FIA

Il team Peugeot TotalEnergies ha quindi optato per anticipare i pit stop per entrambe le vetture per ottimizzare la strategia di gara. Ora con pneumatici medi, le 9X8 hanno proseguito in sordina, con le loro posizioni fluttuanti a causa delle soste delle altre Hypercar.

Dopo un solido doppio stint, Théo Pourchaire ha avuto l’onore di guidare la gara per due giri prima di cedere la vettura n. 94 a Malthe Jakobsen per un triplo stint. Paul Di Resta ha poi ripreso il volante della n. 93 per un secondo doppio stint (127 giri, per un totale di 687 km!) prima di essere sostituito da Mikkel Jensen per il suo ultimo giro a bordo della 9X8.Svantaggiati da una safety car virtuale e da una safety car fisica a meno di un’ora dalla fine, i piloti danesi hanno lottato fino all’ultimo secondo per portare entrambe le Peugeot 9X8 nella top 10. Mikkel Jensen ha tagliato il traguardo al nono posto, con due secondi di vantaggio sul connazionale, che ha concluso decimo.

“È stata una gara piuttosto deludente, soprattutto dopo aver fatto partire entrambe le vetture dalla seconda fila. Avevamo optato per una strategia di gara divisa e speravamo in un piazzamento tra i primi cinque. Purtroppo, i nostri rivali hanno potuto sfruttare i periodi di safety car per un pit stop “gratuito” e abbiamo perso circa quattro posizioni”, ha riassunto Jean-Marc Finot, Senior Vice President di Stellantis Motorsport. “Tuttavia, questo non diminuisce le prestazioni delle vetture e dell’intero team. Il potenziale c’è sicuramente e non vediamo l’ora di dimostrarlo nel 2026. Vorrei ringraziare il marchio e tutto il team Peugeot TotalEnergies per il duro lavoro svolto durante tutta la stagione”.

Dopo 72 ore di gara, due podi, dieci piazzamenti nella top 10, dieci Hyperpole, 12.870 km percorsi dalla vettura numero 93 e 12.575 km dalla vettura numero 94, Peugeot ha dimostrato progressi costanti e aumentato la sua competitività. Ora si terranno gli ultimi test della stagione, con Nick Cassidy, Mathias Beche, Alex Quinn e Malthe Jakobsen al volante delle due Peugeot Hypercar. Il Team Peugeot TotalEnergies ringrazia tutti i suoi partner per il supporto durante tutto l’anno.

Olivier Jansonnie, Direttore Tecnico di Peugeot Sport: “È stata una gara molto dura per noi, anche se avevamo il ritmo per ottenere un risultato migliore. Abbiamo cercato di adattare le nostre strategie per ottimizzare l’usura degli pneumatici verso la fine, ma le due safety car sono arrivate nel momento peggiore e ci hanno rallentato. Da lì in poi, è stato impossibile recuperare.”

Paul Di Resta (Peugeot 9X8 #93): “Una gara piuttosto deludente. È un peccato perché eravamo ben posizionati alla partenza e avevamo fatto un buon percorso fin da San Paolo. Purtroppo, oggi non doveva andare così. Ciononostante, è stata una stagione positiva e continueremo a lavorare per il 2026.”

Théo Pourchaire (Peugeot 9X8 #94): “Il mio obiettivo principale era imparare e acquisire esperienza per la prossima stagione. Certo, sono un po’ deluso dal risultato finale, ma siamo stati sfortunati con l’ultima safety car, entrata poco dopo il nostro pit stop. Ciononostante, il nostro ritmo all’inizio della gara era promettente e sappiamo di avere un potenziale reale per ottenere ancora di più. Ora siamo concentrati sul 2026.”