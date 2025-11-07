Fiat Grizzly: con prezzo top sarà davvero in grado di creare problemi a Dacia Duster o è pura utopia?

Fiat Grizzly potrebbe essere il nome del futuro SUV di Fiat che dovrebbe debuttare ad ottobre 2026 se le ultime indiscrezioni risulteranno essere veritiere. Si tratterà di un SUV di segmento C lungo 4,4 metri che dovrebbe arrivare sul mercato in versione a 5 e 7 posti con motori elettrici, ibridi e forse anche a benzina. Questo modello viene considerato perfetto avversario di Dacia Duster sul mercato dato che dovrebbe avere un rapporto qualità prezzo molto interessante.

In versione a 5 e 7 posti sono in tanti a pensare che Fiat Grizzly potrebbe dare fastidio a Dacia Duster

Fiat Grizzly avrà un frontale e un abitacolo simile a quello di Fiat Grande Panda con linee ancora più squadrate specie al posteriore. Sarà dotato di ampio spazio per passeggeri e bagagli sia nella versione a 5 posti che in quella a 7 posti. Il cuore pulsante della nuova Fiat Grizzly sarà una gamma di motori progettata per rispondere alle esigenze più diverse degli automobilisti moderni. L’offerta sarà articolata in tre varianti, ciascuna con caratteristiche e pubblico di riferimento ben precisi. La proposta d’ingresso dovrebbe essere un motore benzina da 110 CV, pensato per chi cerca una soluzione semplice, affidabile e con costi di gestione contenuti, perfetta per l’uso quotidiano e per qualche spostamento extraurbano.

A metà strada si collocherà la versione mild hybrid da 145 CV, studiata per chi vuole maggiore efficienza e minori consumi senza rinunciare a una guida brillante: un compromesso equilibrato che guarda all’ambiente e mantiene un buon livello di performance. La gamma si completerà con la variante elettrica da 113 CV, la scelta ideale per chi desidera muoversi a zero emissioni e puntare su una mobilità più sostenibile. Un ventaglio di soluzioni che renderà la futura Fiat Grizzly un modello versatile e al passo con i tempi.

Quello di cui ovviamente non tutti sono convinti e che davvero questo futuro modello di Fiat riuscirà a dare serio filo da torcere a Dacia Duster nel suo segmento. Questo però al momento nessuno lo può sapere, lo scopriremo più avanti quando finalmente sarà arrivato sul mercato. Ricordiamo infine che questo modello sarà affiancato anche da una versione Fastback che differirà solo al posteriore con un tetto spiovente che ricorderà lo stile di un SUV coupè.