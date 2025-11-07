Fiat 500e: negli USA richiamate oltre 2 mila unità per un problema

Stellantis negli USA ha avviato un richiamo volontario di circa 2.195 esemplari dei suoi veicoli elettrici Fiat 500e, prodotti tra il 2024 e il 2025, a causa di una possibile non conformità alle normative federali statunitensi sulla sicurezza dei veicoli, nello specifico lo standard FMVSS n. 108, che riguarda “Lampade, dispositivi riflettenti e apparecchiature associate”.

2.195 esemplari di Fiat 500e richiamati negli USA per un problema ai fari

Il richiamo riguarda in particolare i modelli 2024 del Fiat 500e di colore rosso. Dai documenti presentati alla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) emerge che questi veicoli sono stati equipaggiati con un meccanismo di regolazione orizzontale dei fari che rimane accessibile, in violazione delle prescrizioni della FMVSS. Secondo la norma FMVSS n. 108 S10.18.4, i proiettori orientabili con fascio anabbagliante non devono disporre di un sistema di regolazione orizzontale accessibile.

Questa anomalia potrebbe compromettere la corretta visibilità del conducente o causare abbagliamenti agli altri automobilisti, aumentando il rischio di incidenti. Stellantis ha confermato che, nei veicoli interessati, il meccanismo di regolazione orizzontale può essere azionato quando non dovrebbe, rendendo necessario il richiamo per garantire la sicurezza stradale.

Le unità di di Fiat 500e soggette al richiamo sono state costruite tra il 2 novembre 2023, quando sono stati prodotti i primi veicoli modello 2024, e il 23 maggio 2025, quando la produzione è stata aggiornata per includere fari con meccanismi di regolazione orizzontale inaccessibili. I veicoli costruiti dopo il 23 maggio 2025 o riparati prima di uscire dallo stabilimento di produzione non sono interessati da questo richiamo.

I concessionari installeranno gratuitamente per i proprietari di queste Fiat 500e dei tappi di regolazione dei fari per garantire che l’orientamento orizzontale non possa essere modificato. Si prevede che le lettere di notifica ai proprietari vengano inviate per posta a partire dal 10 dicembre 2025. I proprietari possono contattare il servizio clienti Stellantis e fare riferimento al numero di richiamo A4C.

I proprietari dei veicoli Fiat possono anche visitare il sito www.nhtsa.gov o chiamare la hotline per la sicurezza dei veicoli NHTSA per verificare se il loro veicolo è interessato. I numeri di telaio (VIN) associati a questo richiamo saranno disponibili su NHTSA.gov a partire dal 28 ottobre 2025.