Nuova Fiat Pandina e 500: saranno prodotte insieme? Gira una voce strana

Come vi abbiamo ripetuto in diverse occasioni nuova Fiat Pandina e nuova Fiat 500 continueranno ad essere italiane anche con la futura generazione in arrivo nel 2028. Se per molto tempo era stato detto che la prima sarebbe stata prodotta a Pomigliano e la seconda a Mirafiori, nelle ultime ore nuove voci ci fanno ipotizzare qualche cambiamento nei programmi di Stellantis. Ovviamente si tratta di indiscrezioni che circolano e come tali vanno prese. Si vocifera che le due auto che saranno prodotte sulla stessa piattaforma, la STLA Small, alla fine potrebbero essere prodotte entrambe nello stesso posto.

Mirafiori in futuro ospiterà sia la nuova Fiat Pandina che la nuova Fiat 500?

Secondo quanto ci è stato detto, potrebbe essere lo stabilimento di Mirafiori ad accogliere la produzione sia della nuova Fiat 500 che sarà ibrida ed elettrica, sia della nuova Fiat Pandina. A quel punto per Pomigliano non rimarrebbe nulla. Ovviamente non si esclude che, sempre che questa voce fosse confermata, Stellantis comunque avrebbe già un piano pronto per Pomigliano con nuovi modelli ma al momento non ci sono indiscrezioni su questo. Ad ogni modo, una decisione non sarebbe stata ancora presa e toccherebbe ad Antonio Filosa decidere se accorpare la produzione delle due auto nella stessa fabbrica o lasciarle separate come si pensava fino ad oggi.

Nuova Fiat Pandina come sappiamo sarà erede dell’attuale Panda e quindi sarà un modello importantissimo che dovrà generare moltissime immatricolazioni per Fiat che ha come obiettivo quello di mantenere la sua posizione di brand leader di Stellantis in termini di vendite annue. La vettura avrà un design molto diverso dal modello attuale e più simile alla Grande Panda di cui apparirà come una sorta di versione mini. Le dimensioni infatti saranno le stesse più o meno dell’attuale Panda con una lunghezza di 3,6 metri.

La nuova Fiat 500 invece sarà sempre fedele a se stessa anche con la nuova generazione, che però dovrebbe garantire un netto miglioramento in termini di autonomia, prezzo e prestazioni rispetto al modello attuale che senza incentivi ha fatto fatica a vendere dopo un inizio di carriera abbastanza buono. Se questa voce fosse confermata con la nuova Fiat Pandina e la nuova Fiat 500 Mirafiori avrebbe risolto ogni problema e avrebbe il futuro assicurato con la piena produzione praticamente sicura.