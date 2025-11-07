Fiat Pandina: a novembre 2025 in promozione al prezzo di 9.950 euro

FIAT propone anche a novembre 2025 la Fiat Pandina in promozione ad un prezzo di 9.950 euro, disponibile tramite il finanziamento Stellantis. La vettura, compatta e iconica, continua la tradizione della Panda, offrendo un’opzione pratica per chi cerca un’auto italiana e facile da guidare in città.

La promozione di novembre 2025 per acquistare la Fiat Pandina

Con un anticipo di 778 euro, il finanziamento per acquistare la Fiat Pandina prevede 34 rate mensili da 129 euro, con la prima rata a gennaio 2026. Al termine del contratto, per riscattare la vettura è prevista una rata finale di 8.048 euro. Sommando tutte le rate, l’anticipo e le spese di gestione, l’importo totale per portarsi a casa la Pandina tramite finanziamento è di 13.358 euro.

Ricordiamo inoltre che per chi necessita di maggiore spazio a bordo rispetto alla Fiat Pandina e una vettura più strutturata, la Fiat Grande Panda benzina, prodotta in Serbia, offre dimensioni più generose e maggiore comfort interno. Il prezzo finale di questa versione è di circa 17.700 euro, comprensivo di tutte le spese di gestione. Le condizioni di finanziamento sono più vantaggiose rispetto alla Pandina: il TAEG della versione benzina è al 9,17 per cento, mentre le varianti ibride ed elettriche si attestano rispettivamente a 8,69 per cento e 8,78 per cento.

La scelta tra Fiat Pandina e Fiat Grande Panda dipende quindi dalle esigenze del guidatore: la Pandina rappresenta una city car compatta e completamente italiana, mentre la Fiat Grande Panda offre spazio, comfort e maggiore versatilità per chi desidera una vettura più strutturata. Sicuramente comunque si tratta di due promozioni molto interessanti che contribuiranno di sicuro a far aumentare le vendite di queste due vetture già molto popolari tra gli automobilisti del nostro paese come si evince dalle più recenti classifiche di vendita che le vedono protagoniste.