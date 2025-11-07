Simonetta Cerruti nuovo Chief Commercial Officer globale di Maserati

Maserati annuncia la nomina di Simonetta Cerruti come nuovo Chief Commercial Officer globale, incarico che assume da subito. La manager prende il posto di Maurizio Zuares, destinato a nuove funzioni di alto livello all’interno di Stellantis come Chief Commercial Operations Officer per l’Europa Allargata.

Con oltre vent’anni di esperienza maturata prima in Fiat Chrysler Automobiles e poi in Stellantis, Cerruti porta con sé una solida conoscenza del settore automobilistico e delle dinamiche commerciali internazionali. Il suo percorso le ha permesso di sviluppare competenze strategiche che ora metterà al servizio della crescita di Maserati. Nel nuovo ruolo, sarà chiamata a guidare le attività commerciali globali del marchio, contribuendo al consolidamento della sua presenza nel segmento luxury e sostenendo l’evoluzione futura del Brand in una fase cruciale della sua strategia di sviluppo.

La sua profonda conoscenza del settore si riflette in una brillante carriera in marchi come Fiat, Jeep, MOPAR, Alfa Romeo e Lancia, dove ha ricoperto posizioni chiave tra cui Responsabile dello sviluppo commerciale per Fiat nella regione EMEA, Responsabile delle operazioni commerciali per Business Center Italia, Responsabile dell’assistenza post-vendita per Business Center Italia in MOPAR – Regione EMEA, Responsabile RAC e Pre-Owned Business per EMEA e Responsabile delle sinergie di Stellantis e Direttore dei veicoli usati per l’Italia.

Negli ultimi anni, ha ricoperto il ruolo di Responsabile Alfa Romeo e Lancia per l’Europa Allargata presso Stellantis, supervisionando le attività dei due marchi premium. Con questo nuovo incarico, completa il suo percorso professionale entrando a far parte dell’unico vero marchio di lusso di Stellantis: Maserati. Simonetta Cerruti ha conseguito la laurea in Economia presso l’Università di Torino e un master in Affari Internazionali presso l’Università di Lione in Francia.

Santo Ficili, CEO di Maserati , ha dichiarato: “Sono lieto di dare il benvenuto a Simonetta in Maserati come nostro nuovo Chief Commercial Officer. La sua vasta esperienza, le sue capacità di leadership, i suoi successi commerciali e la sua conoscenza del settore saranno determinanti per guidare la crescita e il posizionamento globale di Maserati, mentre intraprendiamo il prossimo capitolo del nostro viaggio. Desidero inoltre esprimere la mia più profonda gratitudine a Maurizio Zuares, congratulandomi con lui per il suo nuovo ruolo in Stellantis Enlarge Europe”.

Simonetta Cerruti, nuovo Chief Commercial Officer di Maserati: ” È un onore entrare a far parte di Maserati, un marchio sinonimo di eccellenza italiana e lusso nel mondo. Non vedo l’ora di lavorare a fianco di un team guidato dalla passione e dall’amore per un marchio iconico per rafforzare ulteriormente la presenza e la reputazione di Maserati a livello globale, affrontando le sfide e le opportunità del settore automobilistico.”