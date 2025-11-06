Maserati GranTurismo e GranCabrio Meccanica Lirica One-Off aprono un nuovo capitolo per il brand tornando a Modena

Maserati inaugura oggi un nuovo e significativo capitolo della sua storia centenaria: la produzione delle nuove GranTurismo e GranCabrio, in ogni versione, rientra ufficialmente nello storico stabilimento di Modena. Simboli di eleganza e stile italiano, questi modelli tornano nel luogo dove sono nate le loro generazioni precedenti, assicurando continuità con il patrimonio tecnico, industriale e artigianale che ha reso il marchio unico al mondo. La decisione rappresenta un gesto dal forte valore identitario, con cui Maserati conferma il proprio legame con la Motor Valley e con la città di Modena, che da sempre ne custodisce il cuore e lo spirito.

In una serata esclusiva al Teatro Comunale di Modena sono state svelate le spettacolari Maserati GranTurismo e GranCabrio Meccanica Lirica One-Off

Per celebrare questo momento storico, Maserati ha organizzato un fitto calendario di eventi speciali in collaborazione con Sonus faber, eccellenza italiana nel mondo dell’audio e Main Partner dell’iniziativa. Dal 5 al 9 novembre, Modena sarà il palcoscenico di appuntamenti dedicati a dipendenti, clienti, istituzioni e cittadini, in un tributo che unisce tradizione, innovazione e passione. La partnership con Sonus faber esalta la ricerca condivisa dell’eccellenza acustica, dove la maestria del suono si fonde con l’anima del Tridente. Il programma prevede anche un momento clou: l’anteprima mondiale di due straordinari modelli One-Off, affiancata dalla presentazione di un esclusivo pacchetto di personalizzazione Fuoriserie, pensato per esaltare l’unicità di ogni vettura.

Tutto è racchiuso nel concept “Maserati Meccanica Lirica ” , che celebra l’incontro di due pilastri della cultura modenese: l’opera e l’ingegneria Granturismo, prodotta a Modena dal 1947 con la A6 1500. Due mondi uniti dalla stessa passione e cura per i dettagli danno vita a un linguaggio che trasforma le prestazioni meccaniche in un’esperienza estetica e sensoriale. Inoltre, “ Maserati Meccanica Lirica ” è una piattaforma creativa che ha riunito tutte le divisioni dell’azienda, unendo l’esclusività dei suoi prodotti a una dimensione culturale e simbolica che lega Maserati a Modena attraverso il suono, dove la voce del motore diventa musica e l’armonia tra potenza e bellezza esprime l’anima stessa del Tridente.

A Modena la meccanica ha la sua melodia e la musica il suo carattere. Jean-Philippe Imparato, CEO di Maserati, afferma: ” Il ritorno della GranTurismo e della GranCabrio non è solo un omaggio alla nostra storia leggendaria, ma una scelta strategica e identitaria che guarda al futuro con orgoglio e determinazione. Ribadisce il ruolo centrale di Modena per Maserati e l’impegno del Marchio a continuare a investire in Italia, promuovendo eccellenza, know-how e visione. Inoltre, rappresenta un segno tangibile di coesione e appartenenza, ribadendo la nostra ferma intenzione di continuare a investire in questo fantastico Marchio”.

Santo Ficili, COO di Maserati, afferma: ” Questa terra è il cuore e l’anima del nostro straordinario Marchio, il più antico della Motor Valley italiana, che ha portato nel mondo una visione unica di prestazioni e design. Celebrare il legame tra Modena e il suo territorio attraverso il ritorno di due modelli iconici rappresenta non solo un investimento significativo per il Marchio, ma soprattutto per le sue persone, dimostrando l’impegno di Maserati verso la comunità locale e creando nuove opportunità di crescita.