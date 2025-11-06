Maserati richiama oltre 10.000 veicoli GranCabrio, GranTurismo e Grecale

Maserati North America ha comunicato l’avvio di una campagna di richiamo che coinvolge circa 10.000 vetture dei modelli GranCabrio 2024-2025, GranTurismo 2024-2025 e Grecale 2023-2025. La decisione arriva dopo l’individuazione di un’anomalia nei gruppi ottici anteriori: alcuni esemplari risultano privi dei tappi di sicurezza che dovrebbero proteggere il sistema di regolazione orizzontale dei fari. L’assenza di questi elementi può consentire una regolazione non corretta del fascio luminoso, con due possibili rischi: abbagliare i veicoli che arrivano in senso opposto oppure ridurre l’illuminazione della strada davanti al guidatore.

Negli USA Maserati sta richiamando oltre 10 mila Grecale, GranTurismo e GranCabrio

Il difetto rappresenta una violazione dei requisiti previsti dal Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) 108, la normativa statunitense che disciplina l’omologazione e la sicurezza dei sistemi di illuminazione. Maserati provvederà a correggere il problema tramite interventi gratuiti presso la propria rete autorizzata.

La norma FMVSS n. 108, sezione S10.18.4, specifica che “un tappo che copre i fari orizzontali orientabili visivamente/otticamente e dotati di fascio anabbagliante non deve avere un meccanismo di regolazione orizzontale”. Maserati ha scoperto che alcuni veicoli venivano prodotti senza i tappi di prevenzione richiesti, lasciando accessibile il meccanismo di regolazione orizzontale.

Se la regolazione dei fari viene effettuata al di fuori dei parametri previsti, si potrebbe verificare un’illuminazione insufficiente della strada o un abbagliamento eccessivo, entrambi fattori che aumentano il rischio di incidente. Maserati ha confermato che non si tratta di un difetto di un componente, bensì di una svista ingegneristica, per cui i tappi non sono stati messi in produzione su alcuni lotti di veicoli.

Maserati North America effettuerà un controllo dei veicoli coinvolti e, quando necessario, installerà uno o due tappi di protezione — a seconda della tipologia di faro — per coprire il meccanismo di regolazione orizzontale. L’intervento, completamente gratuito per i proprietari, verrà effettuato presso le concessionarie ufficiali Maserati e ha l’obiettivo di ripristinare la piena conformità dei gruppi ottici agli standard di sicurezza. Le comunicazioni ufficiali ai clienti partiranno dal 12 dicembre 2025, mentre dal 28 ottobre 2025 sarà possibile verificare i numeri di telaio (VIN) interessati attraverso il sito della NHTSA.