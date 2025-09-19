Nuova Fiat 500e: la futura generazione sarà più bella e l’autonomia crescerà tanto

Nuova Fiat 500e è uno dei modelli più attesi per il gruppo Stellantis da qui al 2030. Si tratta della futura generazione della celebre city car elettrica che è stata ufficialmente confermata nei mesi scorsi dal numero uno di Fiat il Ceo Olivier Francois. Ancora una volta sarà Mirafiori la casa di questo modello al pari dell’attuale generazione che tra pochi mesi darà il benvenuto alla nuova 500 ibrida presentata ufficialmente ieri la cui produzione dovrebbe partire entro fine anno.

Ecco come sarà la nuova Fiat 500e futura generazione della celebre city car elettrica

A proposito della nuova Fiat 500e sappiamo che nascerà su una nuova piattaforma che sarà utilizzata anche per la nuova Fiat Pandina a Pomigliano. Queste due auto dunque rappresenteranno le city car made in Italy per eccellenza. La vettura pur rimanendo immediatamente riconoscibile come una 500 subirà un profondo cambiamento estetico rispetto al modello attuale. Le dimensioni invece dovrebbero rimanere più o meno le stesse. Chi ha già visto i disegni della nuova generazione ci ha detto che rispetto al modello attuale sarà ancora più bella esteticamente parlando. Ma ovviamente i cambiamenti rispetto a questa generazione saranno molto più profondi andando oltre la semplice estetica.

La nuova Fiat 500e sarà infatti migliorata sotto tutti i punti di vista. Dalla qualità degli interni alla tecnologia fino alle rifiniture. I cambiamenti maggiori li ritroveremo però sul fronte motore e batteria. Infatti saranno lanciate sul mercato versioni con motori più prestanti rispetto al modello attuale che è stato abbastanza criticato e anche con molta più tecnologia. Per fortuna la tecnologia nel settore delle auto elettriche sembra fare passi da gigante mese dopo mese. Ed ecco allora che la futura 500 elettrica garantirà molto più autonomia rispetto al modello attuale. Inoltre si dice anche che al pari della nuova Fiat Pandina i prezzi saranno a dir poco concorrenziali anche per le versioni 100 per cento elettriche. Ed ecco allora che la 500 si candida a tornare nuovamente popolare come era un tempo.