Opel e FOUR Amsterdam lanciano Opel Rocks Special FOUR Edition

Opel e FOUR Amsterdam, il marchio di abbigliamento in più rapida crescita nei Paesi Bassi, lanciano in quel paese la Opel Rocks Special FOUR Edition. Questa versione esclusiva della city car elettrica sarà disponibile in soli due esemplari. Chi è interessato dovrà affrettarsi. Può recarsi presso il concessionario Opel Janssen Van Kouwen ad Amsterdam. La Special FOUR Edition ha un prezzo di 16.890 euro.

La Opel Rocks Special FOUR Edition sarà disponibile solo in due esemplari

La Opel Rocks Special FOUR Edition si ispira allo stile e all’identità di FOUR Amsterdam, il rivenditore di alta moda che dal 2012 è diventato un marchio leader con un forte senso di comunità. L’auto monta cerchi da 15 pollici e presenta una vernice nera opaca con il logo “FOUR” in caratteri rossi su tutta la larghezza. Le strisce rosse su anteriore, tetto e posteriore conferiscono al design un aspetto visivamente potente e distintivo

All’interno della Opel Rocks Special FOUR Edition, moda e mobilità si fondono alla perfezione. I dettagli rossi su sedili e portiere conferiscono all’abitacolo un tocco esclusivo, mentre il logo FOUR è ben visibile sui poggiatesta e sulle cinture di sicurezza rosse, tra le altre cose. Sono disponibili quattro Opel Rocks Special FOUR Edition in totale, ognuna con un badge numerato. I modelli 1-4 e 2-4 sono esclusivi della FOUR. Le Rocks con i numeri 3-4 e 4-4 sono riservate ai clienti.

Quello che è iniziato nel 2012 come un unico negozio nel cuore di Amsterdam è cresciuto fino a diventare un marchio lifestyle leader che fonde in modo unico streetwear e lusso. Da questo mix, FOUR sta costruendo una comunità che va oltre la moda: una famiglia di persone con la stessa mentalità: orgogliose, oneste e connesse. Dal lancio del proprio marchio nel 2019, FOUR incarna capi che catturano l’energia di oggi: contemporanei, autentici e radicati nella cultura di Amsterdam. Con una forte attenzione alle nuove generazioni e una chiara visione di costruzione di una comunità, FOUR è diventata una delle forze trainanti del movimento street-luxury olandese.

Opel Rocks è progettata specificamente per la vita urbana moderna. Il suo sistema di trazione completamente elettrico la rende a zero emissioni locali. Con una lunghezza di soli 2,41 metri, un diametro di sterzata di 7,20 metri e un’autonomia fino a 75 chilometri, è ideale per i tragitti più brevi. La ricarica è possibile tramite una presa standard da 230 V o una stazione di ricarica pubblica.

Opel Rocks è compatta e accattivante. Può ospitare due persone ed è disponibile per conducenti dai 16 anni in su con patente AM. L’abitacolo chiuso protegge dalle intemperie, rendendola attraente sia per i giovani che per chi vive in città in cerca di un’alternativa a scooter, ciclomotori o seconda auto.

La Opel Rocks Special FOUR Edition è disponibile al prezzo di 16.890 euro presso Janssen Van Kouwen Amsterdam. Due delle quattro disponibili sono disponibili per i clienti. Questo modello esclusivo è disponibile fino a esaurimento scorte. Chi desidera una combinazione unica di design, mobilità e stile dovrà affrettarsi.