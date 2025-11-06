Nuova Jeep Renegade: l’erede sarà prodotta dal 2030 forse in Polonia

Lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia tra il 2030 e il 2031 avvierà la produzione di due nuovi modelli compatti di Jeep. Una di queste due vetture, forse quella che vedremo nel 2030, dovrebbe essere la nuova Jeep Renegade o comunque la sua erede. Si tratta per il momento di una voce non confermata ufficialmente ma che avrebbe solide basi. Ci è stato detto che comunque il CEO di Stellantis Antonio Filosa deve ancora approvare il doppio progetto e quindi non si escludono cambiamenti. Per il momento però parrebbe proprio questo il futuro di Jeep nel segmento delle compatte.

Nuova Jeep Renegade: forse a Tychy dal 2030 su piattaforma STLA Small la futura erede

Da tempo si parla di una nuova Jeep Renegade ma al momento notizie ufficiali non ve ne sono. Il mese scorso a Melfi è cessata la produzione della vecchia generazione dopo una lunga e fruttuosa carriera. Il modello comunque continua ad essere prodotto e venduto in Brasile da Jeep. Sul suo erede si era parlato molto in passato ma negli ultimi tempi l’argomento è uscito dai radar. E’ probabile che con il nuovo piano industriale di Stellantis, che Antonio Filosa rivelerà a metà del prossimo anno, avremo le idee più chiare su questo atteso modello che dovrebbe nascere su piattaforma STLA Small.

Secondo indiscrezioni nuova Jeep Renegade aumenterà di qualche cm per differenziarsi maggiormente dalla Jeep Avenger e avrà uno stile più simile a quello delle più recenti novità del marchio a cominciare proprio dalla stessa Avenger. Quanto al secondo modello che sarà prodotto a Tychy sempre su STLA Small, non sappiamo molto. Potrebbe trattarsi di un modello inedito o più probabilmente della futura generazione di Avenger che arriverebbe sul mercato nel 2032. Vedremo che novità usciranno nei prossimi mesi e se queste voci troveranno conferme o smentite nella realtà dei fatti.