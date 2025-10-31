Nuova Opel Corsa GSE: debutto nel 2026? Ecco come cambierà il design

Il 2026 potrebbe essere l’anno giusto per il debutto della nuova Opel Corsa GSE versione ad alte prestazioni della celebre berlina compatta della casa tedesca. Al momento comunque si tratta di una semplice indiscrezione e si attendono conferme ufficiali da Opel. Nel frattempo però nel Regno Unito il sito auto Express ha provato ad immaginare in un render quello che potrebbe essere il design di questo atteso modello.

Ecco che design potrebbe avere la nuova Opel Corsa GSE forse in arrivo nel corso del 2026

Utilizzando la ricetta della Mokka GSE e quella della futura e-208 GTi della compagna di scuderia Stellantis, Peugeot, nonché dell’Alfa Romeo Junior Veloce, la nuova Opel Corsa GSE avrà un motore elettrico anteriore da 280 cavalli che consentirà un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di sei secondi. Sono previsti anche assetti migliorati per sospensioni, sterzo e telaio, insieme a uno stile più grintoso – mostrato qui nella nostra immagine esclusiva – in particolare nei paraurti anteriore e posteriore.

Seguendo l’esempio della Mokka GSE, ci saranno anche cerchi più grandi e sedili sportivi GSE. L’autonomia non sarà eccezionale, tuttavia, con le altre auto con la stessa batteria da 54 kWh e motore da 280 CV che dichiarano un’autonomia ufficiale di 338-350 km, che si tradurrà in circa 290 km nel mondo reale.

Al momento non sono ancora stati comunicati con precisione né la data di lancio né il prezzo ufficiale della nuova Opel Corsa GSE. Secondo le prime indiscrezioni, il debutto sul mercato potrebbe avvenire nella prima metà del 2026, con un prezzo di partenza stimato intorno ai 34.000 euro. Tuttavia, si tratta di informazioni non ancora confermate dal costruttore. Restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di Opel e vi aggiorneremo tempestivamente non appena saranno disponibili dettagli più concreti su tempistiche, listino e specifiche del modello.