Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo: dall’idea alla realizzazione 

Una potenza di sistema di 588 kW (800 CV), 800 Nm di coppia, un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,0 secondi e una velocità massima di 320 km/h: questa è la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Questo concept ad alte prestazioni incarna le prestazioni allo stato puro e il futuro emozionale ed elettrico della GSE. Fin dalla sua anteprima mondiale, questa concept car ha lasciato un segno profondo nel pubblico. È anche il primo concept Opel a fondere il mondo reale e quello digitale. Ma come ha fatto questa idea a diventare un concept così sensazionale? In una nuova serie di video sui social media, Opel offre ora approfondimenti esclusivi sul processo di sviluppo della Corsa GSE Vision Gran Turismo (episodi da 1 a 3). Gli episodi da 4 a 6 si concentrano sulla spettacolare accoglienza ricevuta al Salone dell’Automobile di Francoforte (IAA) e alla Gran Turismo World Series di Berlino.

“C’era una costante richiesta di emozioni, adrenalina e prestazioni. Portando la GSE a un livello superiore, rispondiamo alla domanda della comunità Opel”, afferma Rebecca Reinermann, Vice Presidente Marketing di Opel, nel video. Opel dimostra in modo convincente la sua abilità negli ambiti “corsa” e “guida” nel rally elettrico da anni. Ma mancava ancora qualcosa: il “gioco”! La sfida era conquistare il mondo del gaming, con una concept car che doveva essere eccezionale sotto ogni aspetto e allo stesso tempo essere basata su un modello Opel leggendario. È così che è nata l’idea della Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo.

Ma come si dà vita a un’idea del genere? Con questa ultima concept car, Opel ha aperto nuove strade su diversi fronti. Il marchio ha già progettato diversi studi di alto profilo, ma mai una vera auto da corsa. Anche il passaggio dal mondo digitale a quello reale è stato una novità. “L’intero team era incredibilmente motivato. Volevamo davvero spingerci oltre i limiti”, spiega Florian Theis, Chief Designer di Advanced Concepts. Inizialmente, gran parte del lavoro di sviluppo si è svolto in realtà virtuale. Solo allora il design fisico ha preso forma ed è stato possibile assemblare il veicolo vero e proprio, costruito con materiali leggeri.

Poi è arrivato il momento in cui i dirigenti Opel hanno potuto vedere di persona per la prima volta la concept car finita. “OMG! Un momento super emozionante”, ha riassunto Florian Theis. Più rigorosa, più precisa, più tecnica e ancora più emozionante: tutti gli obiettivi di design perseguiti durante il processo di sviluppo sono stati raggiunti. Contribuiscono alle prestazioni senza pari di questo studio ad alte prestazioni. La particolarità è che ogni dettaglio può essere visto e vissuto non solo nel mondo reale, ma anche nel mondo digitale di Gran Turismo 7, uno dei simulatori di guida più importanti al mondo. La Corsa GSE Vision Gran Turismo offre anche un’anteprima della prossima generazione di modelli Opel.

“Questo è il momento, il momento per cui abbiamo lavorato tutti per oltre un anno: finalmente possiamo presentare l’auto a un pubblico globale.” L’entusiasmo descritto dal CEO di Opel Florian Huettl in occasione dell’anteprima mondiale della Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo all’IAA Mobility 2025 si è rivelato più che giustificato. La reazione dei media e del pubblico alla première della GSE a Monaco è stata travolgente. Questo valeva anche per l’esclusivo stand Opel nel centro città, dove veicoli reali erano combinati con il mondo digitale di Gran Turismo 7. In breve: “Quest’auto vi farà battere il cuore. Occhi ben aperti. I social media esploderanno!”

Dopo l’IAA Mobility, si è tenuta a Berlino la Gran Turismo World Series. Anche lì, la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo ha impressionato la community, proprio nel cuore di questo evento internazionale dedicato al gaming e ai social media. È stato il luogo perfetto per dimostrare come il mondo reale e quello digitale si fondano e scatenano emozioni. “Qualcosa che non avevo mai sperimentato prima. Wow”, ha riassunto abilmente un visitatore. Il CEO di Opel Huettl è convinto: “Abbiamo aperto un mondo di nuove possibilità!”

Con la sua collaborazione su Gran Turismo, Opel ha deliberatamente intrapreso nuove direzioni, con grande successo, come dimostrano le reazioni di giocatori e stakeholder. La leggenda dei videogiochi e produttore della serie Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, afferma: “Il progetto Vision Gran Turismo è iniziato dodici anni fa. Nei recenti sviluppi di Vision Gran Turismo, collaboriamo con le case automobilistiche per immaginare come dovrebbero apparire le auto del futuro. Per quanto riguarda questa Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, la mia impressione è che il design sia molto realistico”. Quest’ultimo studio ad alte prestazioni di Rüsselsheim offre già uno sguardo al futuro di GSE e dei futuri modelli Opel.