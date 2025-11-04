La nuova Fiat Toro affronta realtà diverse in una campagna basata sull’intelligenza artificiale

Fiat, leader assoluto del mercato in Brasile, presenta la campagna per il nuovo Fiat Toro, caratterizzata da un concept audace che “rende reale qualsiasi spunto”. Ideata da Leo, l’iniziativa vede il pick-up protagonista di diversi universi, in un filmato che coniuga intelligenza artificiale e scene di vita reale in un modo mai visto prima nel settore automotive.

Fiat Toro: “Prompt”, sviluppato da Leo, mescola scenari reali e personaggi generati dall’intelligenza artificiale

Il filmato principale, intitolato “Prompt”, porta la narrazione oltre il mondo reale. Scenari e personaggi sono creati dall’intelligenza artificiale e si fondono con immagini catturate in luoghi reali, in un’integrazione sorprendente. Il risultato rafforza la superiorità del Fiat Toro e mostra come il pick-up che ha inaugurato una nuova categoria nel Paese rimanga ancora più robusto, connesso e desiderabile.

La campagna è a 360°, con uno spot televisivo, la presenza nelle trasmissioni calcistiche di Rede Globo, una strategia di influencer marketing, attivazioni OOH, vignette speciali e contenuti digitali. Tra le azioni previste, inserimenti in eventi sportivi, formati innovativi sui social media e contenuti always-on che interagiscono direttamente con lo stile di vita dei consumatori del brand.

“Fiat Toro è sempre stato sinonimo di innovazione. Ora, addentrandoci nel mondo dell’intelligenza artificiale, rafforziamo la nostra leadership dimostrando che può gestire qualsiasi realtà, virtuale o reale. Questa campagna riflette l’audacia e la vicinanza di Fiat al consumatore brasiliano e a ciò che considera rilevante”, afferma Alessandra Souza, Vicepresidente Marketing & Brand Communication di Stellantis per il Sud America.

La produzione ha unito tecnologia all’avanguardia e realismo: il veicolo è stato filmato in strada, garantendo una perfetta integrazione con gli ambienti e i personaggi sviluppati dall’intelligenza artificiale. Questa fusione ha dato vita a scene di grande impatto, come l’attraversamento di cerchi di fuoco da parte del Toro, la sfida su terreni estremi e persino la condivisione dello spazio con i motociclisti in un ambiente fittizio.

“La nostra proposta creativa in Leo è stata quella di utilizzare l’intelligenza artificiale non come fine a se stessa, ma come linguaggio per amplificare la potenza di un’idea. Accostare il nuovo Fiat Toro a scenari creati dall’intelligenza artificiale è stato il modo più efficace per dimostrare che questo pick-up trascende ogni confine, dall’immaginazione al mondo reale”, spiega Lígia Mendes, Direttore Creativo Esecutivo di Leo. Con la nuova campagna, Fiat riafferma la sua leadership coniugando innovazione e rilevanza culturale, mentre Leo consolida la partnership strategica e creativa che da anni guida il brand.